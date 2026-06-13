Home ARTICOLI 10 album di musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)
Categorie: ARTICOLIDISCHI IN EVIDENZAMUSICA

10 album di musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile (prima parte)

10 dischi fondamentali della storia della musica elettronica da avere assolutamente in CD o vinile. Una lista essenziale tra techno, ambient, house e sperimentazione, perfetta per collezionisti e appassionati.

Pubblicato da
REDAZIONE
13 Giugno 2026

musica elettronica

La musica elettronica non è un genere, ma un linguaggio in continua evoluzione. Dalle prime sperimentazioni con i sintetizzatori negli anni Settanta fino alle derive più emotive e urbane degli anni Duemila, alcuni dischi hanno segnato svolte decisive, influenzando intere generazioni di artisti e ascoltatori. Questa selezione di 10 album fondamentali non è solo una lista di classici, ma una guida per capire come l’elettronica abbia cambiato il modo di produrre, ascoltare e vivere la musica. Un punto di partenza essenziale per chi vuole approfondire, con questa prima parte, la sua storia.

PRIMA PARTE

Kraftwerk Trans-Europe Express (1977)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Giorgio Moroder From Here to Eternity (1977)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Brian Eno Music for Airports (1978)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Yellow Magic Orchestra Solid State Survivor (1979)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Derrick May Innovator (1996)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Aphex Twin Selected Ambient Works 85–92 (1992)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

The Orb Adventures Beyond the Ultraworld (1991)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Autechre Tri Repetae (1995)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Daft Punk – Homework (1997)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Burial Untrue (2007)

ACQUISTA IL CD oppure ACQUISTA IL VINILE

Conclusione

Questi dischi non rappresentano solo tappe storiche, ma diversi modi di immaginare il futuro attraverso il suono. Ascoltarli oggi significa capire da dove nasce la musica elettronica contemporanea e perché continua a reinventarsi. Che tu sia un collezionista o un semplice curioso, sono opere che restano vive, attuali e indispensabili. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 13 Giugno 2026

Pubblicato da
REDAZIONE
13 Giugno 2026

Articoli recenti

Il disco in evidenza: Inferno, 2026, Boards of Canada

13 Giugno 2026

La classifica delle canzoni più ascoltate in Italia e nel mondo • Spotify • sabato 13 giugno 2026

13 Giugno 2026

Faenza, al via la XIV edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web

13 Giugno 2026

Tennis: news, aggiornamenti, live, streaming, dirette tv, risultati e notizie • sabato 13 giugno 2026

13 Giugno 2026

Duran Duran, tre concerti in Italia nell’estate 2026: ecco le date

13 Giugno 2026

Concerti e Festival in Italia • sabato 13 giugno 2026

13 Giugno 2026
APK
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video