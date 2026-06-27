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💿⚫20 album da avere assolutamente in CD o vinile (terza parte)

Terza parte di un percorso tra gli album più influenti della musica rock e pop: opere che hanno definito epoche, linguaggi e immaginari, diventando classici assoluti. Un viaggio tra capolavori che ancora oggi continuano a ispirare artisti e ascoltatori.

Pubblicato da
REDAZIONE
27 Giugno 2026

Cd e vinili (parte 3)

Con questa terza parte dei 20 album da avere assolutamente in CD o vinile si prosegue il percorso attraverso alcuni degli album più influenti della storia della musica pop e rock. Dischi di popular music che hanno influenzato linguaggi, estetiche e sensibilità, diventando punti di riferimento imprescindibili per generazioni di ascoltatori e artisti.

TERZA PARTE

Altri 20 classici in CD o vinile

Altri 20 dischi della storia della popular music, finora sono sessanta, che hanno caratterizzato un’epoca raccontando il proprio tempo in maniera unica ed esclusiva, diventando dei veri e propri classici.

THE SMITHS ★ The Queen is Dead (1986)

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TOM WAITS ★ Rain Dogs (1985)

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NEIL YOUNG ★ Harvest (1972)

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U2 ★ The Joshua Tree (1987)

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THE CURE ★ Disintegration (1989)

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THE STOOGES ★ Fun House (1970)

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SIOUXSIE AND THE BANSHEES ★ Juju (1981)

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DEPECHE MODE ★ Violator (1990)

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THE KINKS ★ The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968)

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SANTANA ★ Abraxas (1970)

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ROXY MUSIC ★ Avalon (1982)

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THE RAMONES ★ Rocket to Russia (1977)

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CAN ★Tago Mago (1971)

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TALK TALK ★ Spirit of Eden (1988)

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THE BEACH BOYS ★ Pet Sounds (1966)

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NIRVANA ★ Nevermind (1991)

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PORTISHEAD ★ Dummy (1994)

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THE POLICE ★ Synchronicity (1983)

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PETER GABRIEL ★ So (1986)

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THE STONE ROSES ★ The Stone Roses (1989)

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Conclusione

Questi album non sono soltanto testimonianze storiche, ma opere vive, ancora capaci di parlare al presente. Riascoltarli oggi significa riscoprire l’origine di molte traiettorie musicali contemporanee e comprendere come l’innovazione, quando è autentica, possa diventare eredità culturale duratura. Tutto questo, in attesa della quarta parte! (La redazione)

Prima parte (qui), seconda parte (qui), terza parte (qui), quarta parte (qui)

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27 Giugno 2026

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