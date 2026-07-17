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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi venerdì 17 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
17 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 17 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 17 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 17 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Stalking al cronista del Fatto Vincenzo Iurillo, l’imprenditore pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto condannato a due anni e otto mesi
    di Redazione Giustizia
    Per il cronista napoletano del Fatto quotidiano Vincenzo Iurillo è arrivata giustizia. L’imprenditore pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto, imputato di atti persecutori contro il giornalista, e di lesioni per aver mandato all’ospedale l’ambientalista Wwf Claudio d’Esposito con 40 giorni di prognosi, è stato condannato a due anni e otto mesi. La sentenza unisce entrambi i […] L'articolo Stalking al cronista del Fatto Vincenzo Iurillo, l’imprenditore pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto condannato a due anni e otto mesi proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Giochi Milano-Cortina a costo zero? È falso pure per la Corte dei Conti: deficit da 176 milioni di euro e debiti per un miliardo
    di Giuseppe Pietrobelli
    Durante il 2025 il deficit di bilancio di Fondazione Milano Cortina 2026 è aumentato di altri 39 milioni di euro, arrivando alla cifra monstre di 176,5 milioni, ma rimangono debiti per un miliardo di euro. Questi dati inediti sono contenuti nel bilancio approvato il 30 giugno scorso, che la società organizzatrice dei Giochi Olimpici non […] L'articolo Giochi Milano-Cortina a costo zero? È falso pure per la Corte dei Conti: deficit da 176 milioni di euro e debiti per un miliardo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • La Corte Ue dà ragione ad Agnelli: la sentenza che smonta la giustizia sportiva italiana e cosa cambia per la Juventus
    di Lorenzo Vendemiale
    Una rivoluzione sì, ma non un terremoto come alcuni si aspettano e forse si augurano. Ci sono voluti un paio d’anni per l’attesissimo parere della Corte di giustizia europea sui ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene contro le squalifiche per i bilanci della Juve. E come previsto (negli scorsi mesi il parere dell’avvocato generale […] L'articolo La Corte Ue dà ragione ad Agnelli: la sentenza che smonta la giustizia sportiva italiana e cosa cambia per la Juventus proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Rapina in gioielleria con pistole giocattolo nel centro commerciale Merlata Bloom. Usati gli estintori per creare una nube e fuggire
    di Redazione Cronaca
    È la seconda rapina che coinvolge la gioielleria di un centro commerciale nel giro di poche settimane. Nella mattinata di giovedì 16 luglio, quattro rapinatori con il volto parzialmente coperto hanno rubato il contenuto della cassaforte dello store “Gioielli di Valenza” all’interno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano. I malviventi hanno agito intorno alle […] L'articolo Rapina in gioielleria con pistole giocattolo nel centro commerciale Merlata Bloom. Usati gli estintori per creare una nube e fuggire proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mattarella convoca Nordio e gli ricorda che la grazia la può concedere solo il presidente della Repubblica
    di Redazione Politica
    Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E’ quanto […] L'articolo Mattarella convoca Nordio e gli ricorda che la grazia la può concedere solo il presidente della Repubblica proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • La classe operaia, vittima del clima, si squaglia al sole
    di Valeria Marzano
    L’Italia è una stufa dove la terza ondata di calore in un mese è interrotta da acquazzoni tropicali. Ma la narrazione mediatica continua a ridurre la crisi climatica a una […] The post La classe operaia, vittima del clima, si squaglia al sole first appeared on il manifesto.
  • O la salute o la fame: contro il ricatto lo sciopero dei rider
    di Valeria Marzano
    Garantire un congedo pagato e rifiutare il ricatto tra la salute e il reddito nelle ore più calde della canicola. È la rivendicazione più immediata che ha spinto ieri i […] The post O la salute o la fame: contro il ricatto lo sciopero dei rider first appeared on il manifesto.
  • Firenze nel «girone» dell’overtourism
    di Valeria Marzano
    A Firenze, anche nelle giornate torride, il centro si riempie presto: code agli Uffizi, gruppi dietro una bandierina, trolley sui marciapiedi, telefoni alzati verso le cupole. È lo skyline la […] The post Firenze nel «girone» dell’overtourism first appeared on il manifesto.
  • Firenze, la città d’arte che resta bellissima da vedere, ma sempre più difficile da abitare
    di Valeria Marzano
    Firenze è sempre bellissima da guardare, con cupole, piazze e campanili riconosciuti nel mondo. Ma nel centro storico si consuma uno svuotamento sociale. Marco Massa, urbanista, descrive la città come […] The post Firenze, la città d’arte che resta bellissima da vedere, ma sempre più difficile da abitare first appeared on il manifesto.
  • Stragi, distruzioni e colonie: «la nostra politica deliberata»
    di Aurora Mocci
    Durante il cessate il fuoco «imperfetto», come lo ha definito Mladenov, l’alto rappresentante del Board of Peace trumpiano, Israele ha sterminato a Gaza un’altra famiglia. L’ha uccisa nel sonno, bombardando […] The post Stragi, distruzioni e colonie: «la nostra politica deliberata» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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