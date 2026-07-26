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Rafael Leão voices desire to play for Flamengo in future OneFootball (leggi di più)
Il Barcellona riattiva la trattativa per Rafael Leao: il Milan chiede 70 milioni di euro. Vietnam.vn (leggi di più)
Il Barcellona riprende la corsa per Rafael Leao: la sfida da 70 milioni di euro per il gigante. Vietnam.vn (leggi di più)
Leao e la smentita dell'accordo col Fenerbahce: "Sto per iniziare la preparazione pre-stagione" CalciomercatoIl Fenerbahce: "Cento milioni per Leao? Falso, il giocatore non ci interessa" eurosport.itCalciomercato: il Galatasaray cerca Leao, la Juve rilancia su Kolo Muani ANSALeao-Corinthians, c'entra il mercato? Perché Rafa si sta allenando con i brasiliani Goal.comIl Fenerbahce: "Mai presentata offerta da 100 mln per Leao" SportmediasetI... (leggi di più)
Leão assiste alla doppietta del suo "idolo" Neymar e rivela il desiderio di giocare nel Flamengo Diretta (leggi di più)
TRIBUNA.COM * SERIE A: «SUGGESTIONE RAFA LEAO PER LA ROMA: I RUMORS DI MERCATO DALLA GERMANIA agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Il Fenerbahce smentisce: "Nessuna offerta al Milan per Leao da 100 milioni" Radio Sportiva (leggi di più)
Il Fenerbahce smentisce l'offerta al Milan per Leao: la nota ufficiale Fantacalcio (leggi di più)
Rafael Leão: Statistiche e Biografia AC Milan (leggi di più)
Moretto - Milan, le ultime sul futuro di Leao: i sondaggi dalla Turchia e cosa può succedere SOS Fanta (leggi di più)
Calcio: Leao, ho parlato con il Milan della cessione ma studierò opzioni ANSA (leggi di più)
🤑 Leao verso l'addio: il Fenerbahce spinge, il Milan ha un nome per il dopo 👀 OneFootball (leggi di più)
Da Leao all'esterno dell'Inter: le 5 trattative in stand-by del mercato eurosport.it (leggi di più)
Leao blocca il mercato Milan: 60 milioni la richiesta, ma le offerte non arrivano... Tuttosport (leggi di più)
🧨 Lazio-Gimenez, Tresoldi-Roma e Leao resta al Milan? Mercato di oggi 🤑 OneFootball (leggi di più)
L'Inter punta Romero. Milan, il Galatasaray offre 10 milioni all’anno a Leao eurosport.it (leggi di più)
Il paradosso Rafael Leão: vuole lasciare il Milan, ma nessun top club europeo si fa avanti Calcio.com (leggi di più)
Milan, ecco cosa risulta su Leao e il Tottenham: la verità e le novità sul futuro di Rabiot SOS Fanta (leggi di più)
Calciomercato Milan, quanti nomi in bilico: da Loftus-Cheek a Leao, il punto sulle cessioni Tuttosport (leggi di più)
Milan, sicuro di non voler concedere un'ultima chance a Leao? Quest'anno c'è un assetto tattico che... La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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