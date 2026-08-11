Il disco in evidenza: You’re Gonna Need a Little Music, 2026, Yard Act

Gli Yard Act tornano nel 2026 con You’re Gonna Need a Little Music, il loro terzo album in studio. La band di Leeds pubblica il disco il 17 luglio per Island Records, dopo Where’s My Utopia? del 2024. Il nuovo lavoro segna anche un cambiamento nel metodo di composizione. Per la prima volta, infatti, il quartetto ha sviluppato le canzoni lavorando insieme in studio e suonando dal vivo. Il risultato nasce così da un approccio più collettivo, lontano dal processo seguito per i primi due album. La formazione comprende James Smith alla voce, Ryan Needham al basso, Sam Shipstone alla chitarra e Jay Russell alla batteria. Alla produzione ha collaborato Justin Meldal-Johnsen, musicista e produttore noto anche per il lavoro con Beck, St. Vincent e Nine Inch Nails.

Un nuovo metodo di lavoro

Gli Yard Act hanno registrato You’re Gonna Need a Little Music tra Los Angeles e Leeds. Il gruppo ha inoltre utilizzato per la prima volta il proprio studio nella città inglese, nato dopo i risultati ottenuti con i primi due album. Il nuovo approccio ha modificato in modo sostanziale la fase creativa. In precedenza, i componenti della band scrivevano le rispettive parti separatamente e poi assemblavano il materiale attraverso i computer. Questa volta, invece, hanno lavorato direttamente nella stessa stanza. Il quartetto ha quindi costruito le nuove canzoni attraverso il confronto e l’interazione tra i musicisti. Il processo ha favorito una maggiore libertà nella scrittura e ha permesso alla band di esplorare più direzioni senza seguire uno schema prestabilito. Il disco è nato dopo cinque mesi di lavoro creativo ininterrotto. In questo periodo, gli Yard Act hanno concepito circa cinquanta composizioni, arrivando poi a definire il materiale destinato all’album. Dal successo dei primi dischi a una nuova libertà

Il nuovo album arriva dopo The Overload, debutto candidato al Mercury Prize, e Where’s My Utopia?. I due lavori precedenti avevano seguito un percorso differente, anche per le condizioni in cui la band li aveva realizzati. Gli Yard Act avevano infatti lavorato con tempi più stretti. Inoltre, i componenti del gruppo componevano separatamente, per poi riunire le diverse parti attraverso il lavoro sui laptop. Con You’re Gonna Need a Little Music, la band ha scelto invece di ampliare il proprio raggio d’azione. Il disco prosegue così il percorso già avviato con Where’s My Utopia?, che aveva segnato un allontanamento dal suono più raccolto del debutto. L’obiettivo resta quello di evitare una definizione troppo rigida dell’identità musicale del gruppo. Per gli Yard Act, questa apertura permette di mettere in dialogo elementi diversi e di sviluppare una personalità sempre più riconoscibile.

Un album tra generi e influenze diverse

Il nuovo lavoro attraversa una gamma ampia di riferimenti musicali. Nel disco emergono suggestioni legate a Beck e Blur, mentre Thrill of the Chase guarda verso territori associabili a The Prodigy. Altri brani mostrano invece un interesse per atmosfere vicine a Serge Gainsbourg, anche attraverso l’uso di un registro vocale più basso da parte di James Smith. Questa scelta trova spazio soprattutto nella title track You’re Gonna Need a Little Music e nella conclusiva Over the Barrel. Il gruppo si muove inoltre tra disco, funk, jazz e indie. A questi elementi aggiunge il racconto spoken word, il pianoforte e una scrittura caratterizzata da soluzioni meno convenzionali. Il risultato alterna momenti di maggiore intensità ad altri più leggeri e vivaci. Le diverse anime del disco convivono senza cancellare le tensioni che hanno sempre caratterizzato il percorso degli Yard Act.

Le polarità degli Yard Act

Secondo la prospettiva di James Smith, il nuovo album rappresenta una sintesi particolarmente riuscita delle polarità presenti nella musica degli Yard Act. Da una parte emerge una componente più oscura. Dall’altra trova spazio una dimensione legata all’ottimismo e alla sincerità. Il gruppo cerca così un equilibrio tra atmosfere differenti, senza rinunciare alla propria identità. Questa ricerca accompagna l’intero percorso della band. Con il passare degli anni, gli Yard Act sembrano aver acquisito una maggiore consapevolezza del proprio linguaggio. Il lavoro collettivo in studio ha contribuito a rafforzare questa direzione, lasciando emergere con maggiore naturalezza il carattere della formazione.

You’re Gonna Need a Little Music, il terzo album

You’re Gonna Need a Little Music rappresenta dunque un nuovo capitolo per gli Yard Act. Il terzo album non si limita a proseguire il percorso dei lavori precedenti, ma introduce un metodo di composizione differente. La scelta di suonare insieme in studio ha permesso alla band di sviluppare il materiale attraverso un processo condiviso. Inoltre, la produzione di Justin Meldal-Johnsen accompagna un disco che amplia le coordinate musicali già esplorate dal gruppo. Pubblicato il 17 luglio 2026 da Island Records, l’album raccoglie il risultato di cinque mesi di scrittura e di un processo creativo che ha portato alla nascita di circa cinquanta composizioni. Con questo lavoro, gli Yard Act proseguono così la loro ricerca tra post-punk, funk, disco, jazz, indie e spoken word, mantenendo al centro una scrittura capace di muoversi tra intensità e leggerezza. (La redazione)