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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi giovedì 20 agosto 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
20 Agosto 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 20 agosto 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

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RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Una forca per l’impiccagione e delle sale per assistere”: il video shock in cui Ben-Gvir mostra il cantiere del nuovo centro per la pena di morte
    di Redazione Esteri
    “Ecco la struttura, qui verranno giustiziati i terroristi. Ci sarà una forca per l’impiccagione e delle sale da cui si potrà assistere all’esecuzione“. A pronunciare frasi così violente come se nulla fosse è ancora una volta il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir. E lo fa in un video postato sui suoi canali social. […] L'articolo “Una forca per l’impiccagione e delle sale per assistere”: il video shock in cui Ben-Gvir mostra il cantiere del nuovo centro per la pena di morte proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Attacchi a Ranucci all’evento Fdi, Mazzi senza freni: “Comportamento da vergogna umana, sa quanti figli ha fatto soffrire?”. E Donzelli elogia Delmastro
    di Redazione Politica
    “Voglio rassicurare i miei vicini di casa: noi siamo amici diversi da quelli di Ranucci, lo dico per il mio vicino di casa sennò è preoccupato per la sua macchina”. Carlo Fidanza e il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, non fanno quasi in tempo a sedersi che Giovanni Donzelli già innesta la quarta alla prima […] L'articolo Attacchi a Ranucci all’evento Fdi, Mazzi senza freni: “Comportamento da vergogna umana, sa quanti figli ha fatto soffrire?”. E Donzelli elogia Delmastro proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Due morti sul lavoro in poche ore: 39enne precipita da 14 metri sull’A1, 73enne schiacciato da un cancello nel Cuneese
    di Redazione Cronaca
    Un operaio stava lavorando in un cantiere sul viadotto Goccioloni, nell’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino di Mugello, quando è caduto da un’altezza di 14 metri ed è morto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 19 agosto. La vittima è un uomo di 39 anni, di origini egiziane. A comunicarlo è stata Giulia Bartoli, […] L'articolo Due morti sul lavoro in poche ore: 39enne precipita da 14 metri sull’A1, 73enne schiacciato da un cancello nel Cuneese proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Spara alla compagna, la ferisce alla mano e alla testa e poi scappa: fermato un uomo a Imperia
    di Redazione Cronaca
    Una donna è rimasta ferita a una mano da un colpo di arma da fuoco esploso dal compagno, che poi è fuggito con la pistola. È quanto riporta Ansa. Il fatto è successo nel tardo pomeriggio a Molini di Triora, in alta valle Argentina (Imperia). La donna, che è riuscita ad allontanarsi, si è rifugiata […] L'articolo Spara alla compagna, la ferisce alla mano e alla testa e poi scappa: fermato un uomo a Imperia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Litiga con la moglie e si butta con l’auto nel canale di Cattolica: i passanti li salvano, ma lui scappa
    di Redazione Cronaca
    Si lancia nel porto canale di Cattolica (Rimini) in macchina insieme alla moglie. È successo intorno alle 17 di oggi, 19 agosto. Dalle prime ricostruzioni sembra che i due stessero litigando quando l’uomo ha deciso di buttarsi. I due (45 anni lui e 42 lei) sono riusciti ad aprire il portellone del bagagliaio e a […] L'articolo Litiga con la moglie e si butta con l’auto nel canale di Cattolica: i passanti li salvano, ma lui scappa proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Assedio a Zelensky: elezioni, ex ministri, Usa e corruzione
    di Aurora Mocci
    L’ex ministro della difesa ucraino Mikhaylo Fedorov potrebbe essere l’uomo scelto dagli Usa per il dopo-Zelensky. E se non è già un piano potrebbe presto diventarlo, ora che un nuovo […] The post Assedio a Zelensky: elezioni, ex ministri, Usa e corruzione first appeared on il manifesto.
  • Dentro il rumore dei fattacci vive la lotta alle derive securitarie
    di Jacopo Favi
    La cronaca nera è bella, anche se fa male. Quantomeno perché i regimi l’hanno sempre vietata o ridotta ai minimi termini. Il Minculpop di Mussolini inviava veline agli organi di […] The post Dentro il rumore dei fattacci vive la lotta alle derive securitarie first appeared on il manifesto.
  • La misteriosa morte di Vlasenko a Varsavia
    di Aurora Mocci
    È giallo sulla morte di Sergej Vlasenko, oppositore russo in esilio, trovato senza vita a Varsavia. Le autorità polacche hanno aperto un’indagine per fare luce sul decesso dell’uomo, 71 anni, […] The post La misteriosa morte di Vlasenko a Varsavia first appeared on il manifesto.
  • Indagini senza fine su cittadini al di sotto di ogni sospetto
    di Jacopo Favi
    Dicembre 2016. Un investigatore privato pedina Andrea Sempio fino a un bar, si impossessa della tazzina dalla quale ha bevuto il caffè e la porta agli avvocati di Alberto Stasi. […] The post Indagini senza fine su cittadini al di sotto di ogni sospetto first appeared on il manifesto.
  • Ex Ilva, appello a Mattarella: «Fase critica»
    di Luciana Cimino
    La notizia della manifestazione d’interesse per l’ex Ilva di una cordata italiana non poteva arrivare in un momento peggiore per il governo. Da assist si sta trasformando in un boomerang, […] The post Ex Ilva, appello a Mattarella: «Fase critica» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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