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📊 Beatles o Rolling Stones, chi preferisci? (Sondaggio)

Un divertente quanto inutile sondaggio. Ti senti più Beatlesiano o Stonesiano?

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
15 Settembre 2026

Beatles vs Rolling Stones

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Fin dalla metà degli anni Sessanta il pubblico si è diviso tra chi preferiva i Beatles e chi invece i Rolling Stones. Una contrapposizione molto spesso alimentata dai media e dall’industria discografica che creavano ad arte una sorta di rivalità tra le due storiche formazioni britanniche.

Il sondaggio, a partire dal 30 agosto 2026

Da un lato, quindi, c’erano (e ci sono tuttora) i Beatlesiani dall’altro, invece, gli Stonesiani. Una divisione sterile e inopportuna dal punto di vista strettamente della cultura musicale, soprattutto quando si hanno di fronte due formazioni epocali e fondamentali per la storia della popular music come i Beatles e i Rolling Stones. Un po’ come dire, in condizioni di normalità: “Vuoi più bene alla mamma o al papà?”.

Tu chi preferisci?

È normale che ci possano essere delle simpatie legate al proprio gusto musicale che, in uno slancio di entusiasmo, ti facciano dire cose tipo: “Sai, preferisco il rock degli Stones al pop dei Beatles” o, viceversa, “Le melodie dei Beatles sono inconfondibili, altro che Rolling Stones!”. Ed è proprio partendo da questo cliché di opinioni personali che abbiamo deciso di realizzare questo divertente quanto inutile sondaggio che garantisce l’anonimato. (La redazione)

THE BEATLES vs THE ROLLING STONES

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto.

Beatles o Rolling Stones, chi preferisci? (Inizio sondaggio 30.08.2026)

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