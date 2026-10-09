Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi venerdì 9 ottobre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
9 Ottobre 2026

Quotidiani

Segui Musicletter.it su Google

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 9 ottobre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 9 ottobre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 9 ottobre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Ex Ilva: si è concluso dopo tre ore confronto governo-sindacati a Palazzo Chigi
    Si è concluso dopo tre ore il confronto tra governo e sindacati a Palazzo Chigi sull’ex Ilva. Sul tavolo il decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il…
  • Pensioni, in Italia solo il 21% di chi ha un patrimonio sotto i 250mila euro si sente preparato sul tema
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-roma.html">Redazione Roma</a>
    Focus realizzato da Boston Consulting Group: anche nel segmento di risparmiatori più promettente per i prodotti pensionistici privati, solo il 54% sa che queste soluzioni esistono e meno del 60% di chi lo sa possiede effettivamente un piano
  • Scontri alla Bastiglia tra studenti e polizia. Presto 3mila supplenti
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/riccardo-sorrentino.html">Riccardo Sorrentino</a>
    «Il movimento durerà fino a quando Macron non cederà». Nelle stesse ore in cui gli studenti parigini si scontravano con la polizia in Place de la Bastille, con il lancio…
  • Farnesina sotto attacco hacker dopo le accuse di Mosca a Tajani
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/ivan-cimmarusti.html">Ivan Cimmarusti</a>
    L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha intercettato il blitz di No Name: secondo la Farnesina, nessun disservizio. La Procura di Roma attende il deposito di una informativa. Il collettivo filorusso è al centro di numerosi attacchi ai siti web di istituzioni ma sono azioni dimostrative
  • Brand globali dall’anima locale, la nuova partita si gioca sotto casa
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/giampaolo-colletti.html">Giampaolo Colletti</a> e <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/fabio-grattagliano.html">Fabio Grattagliano</a>
    È un po’ come la sfida tra le contrade di Siena durante il Palio. Solo che stavolta siamo a New York. Qui non ci sono cavalli ma scarpe da running…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Bufera sull’ambasciatrice in Grecia scelta da Trump: “Ha chiesto 100mila dollari a un finanziatore Maga” per coprire un debito sulla carta
    di Redazione Esteri
    “Se fai un bonifico direttamente ad Amex, non resterà traccia”: l’ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, viene accusata di corruzione creando imbarazzo al segretario di Stato Marco Rubio sulla pista dell’aeroporto di Atene. Secondo il Wall Street Journal, Guilfoyle, dall’anno scorso inviata all’ombra dell’Acropoli ed ex fidanzata di Donald Trump Jr., avrebbe chiesto 100mila dollari […] L'articolo Bufera sull’ambasciatrice in Grecia scelta da Trump: “Ha chiesto 100mila dollari a un finanziatore Maga” per coprire un debito sulla carta proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Due cittadini lettoni fermati vicino alla base Raf di Molesworth: indagini sull’ipotesi di sconfinamento
    di Giovanna Trinchella
    Due cittadini lettoni di 36 e 32 anni sono stati arrestati dalla polizia britannica con il sospetto di essere entrati senza autorizzazione nell’area della base aerea della Raf di Molesworth, nel Cambridgeshire. Il fermo è avvenuto dopo una segnalazione della polizia militare e l’indagine è condotta dall’antiterrorismo britannico. Al momento, i due sono accusati esclusivamente […] L'articolo Due cittadini lettoni fermati vicino alla base Raf di Molesworth: indagini sull’ipotesi di sconfinamento proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Studente si sente male su un bus e crolla a terra: Berardi interviene e lo soccorre con la moglie. Era già successo in estate
    di Redazione Sport
    Domenico Berardi ancora soccorritore: dopo il ciclista ferito a Forte dei Marmi, il calciatore del Sassuolo si è reso protagonista di un altro intervento, questa volta a Modena. In questa circostanza – come riporta Modena Today – l’attaccante è intervenuto per aiutare uno studente che aveva accusato un malore a bordo di un autobus scolastico, […] L'articolo Studente si sente male su un bus e crolla a terra: Berardi interviene e lo soccorre con la moglie. Era già successo in estate proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Dombrovskis: “Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia. No a nuove forme di flessibilità fiscale”
    di Redazione Economia
    “Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia. Oggi ho avuto colloqui sia con il ministro Pierrakakis, sia con il ministro Giorgetti per discutere della situazione”. A parlare è il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, rispondendo nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a una domanda sull’eventuale chiusura di Bruxelles alle richieste di flessibilità […] L'articolo Dombrovskis: “Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia. No a nuove forme di flessibilità fiscale” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ricrea la “stanza della morte” del serial killer della serie tv Dexter e uccide una prostituta: 20enne a processo
    di Redazione FqMagazine
    Benjamin Day, 20 anni, studente di Scienze forensi all’Università di Worcester (Inghilterra), lo scorso 21 dicembre ha ucciso una ragazza imitando il serial killer della serie tv Dexter,. La polizia, come riportano i media britannici, ha rilasciato le immagini della bodycam degli agenti che hanno trovato il cadavere. Il presunto assassino è stato trovato il […] L'articolo Ricrea la “stanza della morte” del serial killer della serie tv Dexter e uccide una prostituta: 20enne a processo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Claudio Baglioni: “Celebrazione? No, ripartenza. E dire che volevo fare il frate”
    di Luca Dondoni
    Il ritorno live con 7 concerti a Villa Borghese: «Ma non saranno gli ultimi»
  • "Sei un mong***ide": prima l'insulto, poi l'attore Matofsky interrompe la cena e ribalta tutto
    di Pasquale Quaranta
    Una battuta durante una cena, poi la scena si ferma: Noah Matthews Matofsky, attore con sindrome di Down, guarda in camera e spiega perché la «parola con la M» dovrebbe restare nel passato. È il cuore di “È ora di evolvere!”, la campagna di CoorDown per la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down di domenica 11 ottobre. Il video accosta quell’insulto a usanze ormai abbandonate, dal bucato lavato con l’urina agli animali portati a processo. La versione italiana, realizzata a Milano, ha la voce di Francesco Romanelli, 23 anni, e utilizza l’intelligenza artificiale per riallineare il labiale al […]
  • Sempio: “Ho paura di essere vittima di un errore”. E spuntano nuove contraddizioni sul cucchiaino
    di (Redazione La Stampa)
    Ospite a Porta a porta, l’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco ha espresso i suoi timori sul caso: «Giusto rifare l'indagine e andare a verificare»
  • La capsula SpaceX torna sulla Terra dopo otto mesi: lo spettacolare ammaraggio nel Pacifico
    di (Redazione La Stampa)
    Si aprono i paracadute, la capsula scende lentamente verso l'oceano e ammara nelle acque del Pacifico, al largo della California. È il rientro sulla Terra della navetta Dragon di SpaceX, con a bordo quattro membri dell'equipaggio della missione Crew-12, dopo quasi otto mesi sulla Stazione spaziale internazionale. Le immagini diffuse dalla Nasa mostrano la discesa della capsula e il momento in cui tocca l'acqua. «Siamo felici di essere tornati sulla Terra», dice una voce dall'equipaggio durante le operazioni di rientro. La missione si chiude dopo 237 giorni nello spazio, dedicati a esperimenti scientifici e attività di ricerca.
  • Anzio, il maltempo fa crollare la parete di roccia sulla spiaggia: le immagini dal drone
    di (Redazione La Stampa)
    Un pezzo di costa si stacca e crolla sulla spiaggia delle Grotte di Nerone, ad Anzio, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il litorale romano. Il cedimento ha interessato una parte della falesia del Turcotto, la parete rocciosa che sovrasta l'arenile. Le immagini mostrano gli effetti del crollo in uno dei tratti più conosciuti della costa laziale, da tempo alle prese con il problema dell'erosione, che continua a compromettere la stabilità delle pareti a picco sul mare. Leggi anche Maltempo, allerta arancione in Toscana e nubifragio a Roma: 12 regioni a rischio. Poi torna il caldo?

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

Errore RSS: Retrieved unsupported status code "404"

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Barbara Spinelli e il piccolo mondo luminoso della ragione
    di Daniele Nalbone
    “Un dinosauro con la testa piccolissima e stupida”. Non la dissocerò mai più da Friedrich Merz, quest’immagine che la penna di Barbara Spinelli ha fissato con la sua punta di […] The post Barbara Spinelli e il piccolo mondo luminoso della ragione first appeared on il manifesto.
  • 7 ottobre: anniversario di protesta. Raid a Gaza e in Cisgiordania
    di Jacopo Favi
    Il 7 ottobre è trascorso in Israele tra commemorazioni, eventi e manifestazioni di protesta, mentre le bombe continuavano a cadere su Gaza e i coloni, insieme all’esercito, mettevano a ferro […] The post 7 ottobre: anniversario di protesta. Raid a Gaza e in Cisgiordania first appeared on il manifesto.
  • Tregua a parole: ospedali distrutti e malati bloccati nella Striscia
    di Silvia Scipioni
    «Proprio oggi dovevo sottopormi ad alcuni esami all’ospedale Al-Shifa. Sono uscito di casa, ma non ho trovato altro mezzo per arrivarci se non un carretto trainato da un asino; date […] The post Tregua a parole: ospedali distrutti e malati bloccati nella Striscia first appeared on il manifesto.
  • Il Melonellum blindato arriva all’ultimo giro di boa
    di Valeria Marzano
    Ultime ore di suspense prima delle 12,30 di oggi, quando a scrutinio segreto la Camera si esprimerà sul voto finale alla riforma elettorale. Nella giornata di ieri le opposizioni hanno […] The post Il Melonellum blindato arriva all’ultimo giro di boa first appeared on il manifesto.
  • Lap-See Lam, teatro delle ombre alle radici del vissuto migratorio
    di Lucrezia Ercolani
    C’è una grazia speciale, quasi aerea, nel modo in cui Lap-See Lam raccoglie i materiali sparsi di un immaginario diasporico per trasmutarli in puro mito. Lo si era già compreso […] The post Lap-See Lam, teatro delle ombre alle radici del vissuto migratorio first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 9 Ottobre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
9 Ottobre 2026

Articoli recenti

🧑‍🎤 X Factor 2026: finiscono i Bootcamp, iniziano le Last Calls. Aggiornamenti e novità

9 Ottobre 2026

Anne Carson vince il Nobel per la Letteratura 2026

8 Ottobre 2026

Spotify, lo shuffle non è casuale: il caso dei 72 brani

8 Ottobre 2026

Redhead Queen e la nuova ondata elettronica: come si sta delineando il panorama sonoro moderno

8 Ottobre 2026

David Berman e i Silver Jews: musica, poesia e un percorso fuori dagli schemi

7 Ottobre 2026

Levante, il nuovo album “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”

7 Ottobre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui