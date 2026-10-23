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🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteo sono essenziali per i concerti all’aperto: permettono agli organizzatori di gestire sicurezza e logistica, mentre gli spettatori possono pianificare abbigliamento e spostamenti. Un’informazione semplice che migliora la sicurezza e l’esperienza di tutti.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
23 Ottobre 2026

Meteo concerti

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Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.

venerdì, 23 ottobre 2026

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Concerti e festival in programma

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    Songhoy Blues | JAZZMI 2026
    Biko - Milano
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    venerdì 23 Ottobre 2026
    FEBBRE A 90
    VOX Club - Nonantola
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    sabato 24 Ottobre 2026
    Abbonamento B
    Teatro degli Animosi - Carrara
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    sabato 24 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 24/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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    Castello Volante - Sabato
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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    sabato 24 Ottobre 2026
    Cimiano Calcio - Giovanili | 24/10/2026
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Ott24
    sabato 24 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott24
    sabato 24 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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    sabato 24 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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    sabato 24 Ottobre 2026
    CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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    sabato 24 Ottobre 2026
    Club Milano (Corsico) - Campionato FIGC 2019 vs Vighignolo
    Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
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    sabato 24 Ottobre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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    sabato 24 Ottobre 2026
    Programma gare ore 14:00
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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    Programma gare ore 15:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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    sabato 24 Ottobre 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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    sabato 24 Ottobre 2026
    CLUB MILANO SSD - SANT'ANGELO | CAMPIONATO U15
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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    CLUB MILANO SSD - LEONE XIII | CAMPIONATO U14
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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    sabato 24 Ottobre 2026
    SIMPLE PLAN
    Alcatraz - Milano
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    sabato 24 Ottobre 2026
    SAE Scientifica-Soevis Legnano - Leonessa Brescia
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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    sabato 24 Ottobre 2026
    POOH60 - La Nostra Storia - Notte A Sorpresa
    Unipol Arena - Casalecchio di Reno (Bologna)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
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Jax at Atlantico (23 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
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Oct
23
Willie Peyote at Eremo Club (23 Oct 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
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Oct
23
Mr.Rain at Teatro Clerici (23 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
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Oct
23
Immanuel Casto at Hiroshima Mon Amour (23 Oct 26)
Hiroshima Mon Amour, Via Carlo Bossoli, 83, 10135, Turin, Ita
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Oct
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Sick Tamburo at DSSZ (23 Oct 26)
DSSZ, Via Salvador Allende, 46/H, 84081, Baronissi, Italy
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Oct
24
NEMZZZ at Legend Club (24 Oct 26)
Legend Club, 98 Viale Enrico Fermi, 20161, Milan, Italy
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Oct
24
The Lemonheads at Spazio 211 (24 Oct 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
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Oct
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Jax at Atlantico (24 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
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Oct
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Willie Peyote at Casa Della Musica Federico I (24 Oct 26)
Casa Della Musica Federico I, Via Corrado Barbagallo, 115, 8012
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Oct
24
Pooh at Unipol Arena (24 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
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David Rodigan at Casilino Sky Park (24 Oct 26)
Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome\
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Oct
24
Raiz at Sala Franca Rame & Dario Fo Citta' del Teatro (24 Oct 26)
Sala Franca Rame & Dario Fo, Citta' del Teatro, Via Tosco-Romagn
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Oct
24
Rokia Traoré at Teatro Puccini (24 Oct 26)
Teatro Puccini, Via delle Cascine 41, 50100, Florence, Italy
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Oct
24
Padova Jazz Festival 2026
Sala Dei Giganti - Palazzo Liviano, 7 Piazza Capitaniato, 35139\
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25
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (25 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Oct
26
Hans Zimmer at Teatro Duse Bologna (26 Oct 26)
Teatro Duse Bologna, Via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
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Oct
26
Fontaines D.C. and Chalk at Unipol Arena (26 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
26
FKJ at Fabrique (26 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
26
The Lemonheads at Arci Bellezza (26 Oct 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Oct
26
Mr.Rain at Teatro Verdi (26 Oct 26)
Teatro Verdi, Via Ghibellina 99, 50122, Florence, Italy
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Il meteo di una città

Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.

Pianificazione e sicurezza

Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.

L’utilità delle previsioni meteo

Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)

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