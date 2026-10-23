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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi venerdì 23 ottobre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
23 Ottobre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

venerdì 23 ottobre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 23 ottobre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
venerdì, 23 ottobre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Il voto in Serbia visto dal Kosovo, il ministro Sveçla: «Chiunque vinca, non c’è da sognare»
    di Francesca De Benedetti
    Il ministro dell’Interno kosovaro Xhelal Sveçla ha iniziato la lotta politica proprio da studente, con Kurti. E critica apertamente Vučić, che «ha ingannato l’Occidente». Ma il movimento degli studenti serbi «contiene di tutto, anche l’estrema destra», e considera il Kosovo parte della Serbia: «Da loro non mi aspetto un grande cambiamento»
  • Serbia, gli studenti sfidano in piazza l’autocrate Vučić: «È un voto contro la paura»
    di Giuliano Malatesta
    Alle elezioni di domenica secondo i sondaggi si profila un testa a testa. La parola d’ordine tra i ragazzi non è vittoria, ma cambiamento. «Non è escluso che il presidente voglia ostacolare il voto»
  • Bancarotta, truffa e altri guai. Santanchè verso il processo
    di Enrica Riera
    Al centro dell’inchiesta i fallimenti delle società Ki Group, Ki Group Holding, Bioera e Umbria srl. E, oltre al crac delle aziende del gruppo biofood riconducibili alla senatrice meloniana, c’è anche il capitolo riguardante i 3,3 milioni di euro ottenuti nel 2021, inducendo «in errore» Invitalia e sfruttando le misure di sostegno alle imprese durante il Covid
  • Un decreto sicurezza dietro l’altro, se il governo non fa i conti con i risultati
    di Vitalba Azzollini
    Dopo le violenze di Milano e di altre città, il governo ha introdotto nuove misure di sicurezza. Prima di approvarle, sarebbe stato il caso di verificare quali risultati avessero prodotto le disposizioni già in vigore e se fossero davvero necessarie ulteriori norme penali, che si affastellano su quelle precedenti
  • Il contagio francese sui Btp: così lo spread torna a salire
    di Vittorio Malagutti
    Le tensioni internazionali e le nuove minacce di un’escalation in Iran spingono il petrolio ai massimi da giugno e affondano le Borse. La crisi politica di Parigi aggrava le vendite sui titoli di Stato, mentre gli investitori cercano riparo nei Bund tedeschi e nei Treasury americani


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • L’AI ridisegna i chip e l’architettura dei data center
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/gianni-rusconi.html">Gianni Rusconi</a>
    La tecnologia si misura sempre più nelle infrastrutture fisiche che rendono possibile l’intelligenza artificiale: è questa la chiave di lettura proposta dal Technology Trends Outlook 2026…
  • Frigo manomessi e fermi in fabbrica, la minaccia cyber si tocca con mano
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/andrea-biondi.html">Andrea Biondi</a>
    Frigoriferi manomessi a distanza, alimenti da buttare, reparti fuori uso. La Francia messa in questi giorni a ferro e fuoco da casseurs e devastazioni andate ben oltre le proteste studentesche,…
  • Non solo grandi aziende, la partita si gioca sulle Pmi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/andrea-biondi.html">Andrea Biondi</a>
    Dalle trenta persone al momento dell’acquisizione a un obiettivo di cento addetti entro fine anno. La crescita di Rad misura la scommessa di Wind Tre sulla cybersecurity, fra servizi alle…
  • Scuola, Valditara: ok a tavolo con studenti per definire il futuro
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-scuola.html">Redazione Scuola</a>
    Un tavolo tecnico al ministero dell'Istruzione e del Merito, con docenti, rappresentanti delle Consulte studentesche, tecnici e scienziati, per definire la strategia della scuola del futuro. La proposta lanciata dalla…
  • L’evoluzione delle pompe di calore da tecnologia efficiente a leva di flessibilità per le famiglie e le imprese
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/maurizio-melis.html">Maurizio Melis</a>, conduttore di Smart City su Radio 24
    Un settore in salute, che registra una crescita del mercato a due cifre soprattutto nel comparto residenziale, e che vede per una volta l’Europa e l’Italia fare la parte del…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Le tre proposte di Travaglio al Parlamento per l’editoria: “Servono riforme per la libertà di stampa”
    di Manolo Lanaro
    “Secondo me ci sono delle riforme che possono essere fatte per migliorare ed ampliare la libertà di stampa che non è mai stata così ristretta come oggi. Descrivere la realtà è quello che proviamo a fare”. Il premio ricevuto è l’occasione per Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano dire “che il Parlamento potrebbe e […] L'articolo Le tre proposte di Travaglio al Parlamento per l’editoria: “Servono riforme per la libertà di stampa” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Travaglio: “Putin dietro le proteste di piazza? Le classi dirigenti europee sono detestate. Per loro è più facile dare colpa piuttosto che chiedersi perché ci odiano”
    di Manolo Lanaro
    “Possibile mai che qualunque elezione che non vada come vogliono le cancellerie europee sia stata truccata da Putin? Possibile mai che qualsiasi manifestazione di protesta, anche di un bambino di 11 anni incappucciato, sia stata ordita da Putin? Io credo che lo facciamo molto più grosso di quello che è. Ma capisco che battere il […] L'articolo Travaglio: “Putin dietro le proteste di piazza? Le classi dirigenti europee sono detestate. Per loro è più facile dare colpa piuttosto che chiedersi perché ci odiano” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Guerra in Ucraina, Putin apre ai negoziati: “Accordo possibile”. Ma intanto i raid continuano
    di Redazione Esteri
    Raggiungere un accordo sulla situazione in Ucraina è possibile. Almeno a sentire le ultime dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin: “Siamo concordi su questo”, ha detto il leader russo riferendosi alla fattibilità di un’intesa di lungo termine che chiuda l’invasione iniziata il 24 febbraio 2022. Al centro della disputa restano sempre le porzioni di territorio […] L'articolo Guerra in Ucraina, Putin apre ai negoziati: “Accordo possibile”. Ma intanto i raid continuano proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Gratteri: “Infiltrazioni camorra della protesta dei Tir? Se Nordio ha notizie le denunci alla polizia giudiziaria oltre che ai giornali”
    di Manolo Lanaro
    “Evidentemente ha notizie di prima mano, conviene che ne parli con il suo omologo il ministro degli Interni e che avverta la polizia giudiziaria per fare le indagini”. Nicola Gratteri così sulle affermazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha ipotizzato infiltrazioni criminali all’interno dei blocchi stradali degli autotrasportatori che protestano per il caro […] L'articolo Gratteri: “Infiltrazioni camorra della protesta dei Tir? Se Nordio ha notizie le denunci alla polizia giudiziaria oltre che ai giornali” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Virus Shamonda, morto un paziente in Francia: è il primo caso di infezione umana documentato. L’Ue: “Monitoriamo la situazione”
    di Redazione Scienza
    Un paziente infettato da Shamonda è deceduto in ospedale a Lione. È il primo caso documentato documentato: fino a ora, questo virus era considerato non trasmissibile all’uomo. A darne notizia sono le autorità francesi. Il ministero della Salute ha reso noto che il paziente presentava una “grave immunodepressione” ed è deceduto all’inizio di ottobre. Sulla […] L'articolo Virus Shamonda, morto un paziente in Francia: è il primo caso di infezione umana documentato. L’Ue: “Monitoriamo la situazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • L’autonomia differenziata bloccata al Mef
    di Silvia Scipioni
    Lega contro Lega. Anzi Lega Nord contro Lega Nord. Un ministro leghista blocca un provvedimento di un altro ministro leghista sull’autonomia differenziata, che servirebbe a disinnescare le trame del fronte […] The post L’autonomia differenziata bloccata al Mef first appeared on il manifesto.
  • Cambiamento climatico, sale la distanza dagli obiettivi di Parigi
    di Valeria Marzano
    Il Programma ambientale delle Nazioni unite (Unep) ha pubblicato ieri il rapporto «Emission Gap» sul cambiamento climatico. È l’annuale relazione sulla distanza tra i propositi fissati dall’accordo di Parigi nel […] The post Cambiamento climatico, sale la distanza dagli obiettivi di Parigi first appeared on il manifesto.
  • Il Pd litiga su Mélenchon. Scontro sui social
    di Silvia Scipioni
    Tra le anime del Pd, quella socialista e la destra interna, si discute animatamente. Caus belli l’intervista di ieri di Paolo Gentiloni che, al Corriere, aveva mandato un messaggio a […] The post Il Pd litiga su Mélenchon. Scontro sui social first appeared on il manifesto.
  • Maltempo, arrivano le frane. Un uomo muore schiacciato da un albero a Iesolo
    di adriana pollice
    In tutta Italia il maltempo torna a mettere in luce la fragilità del territorio e fa un’altra vittima. A Jesolo Matteo Ambu, 46 anni, è morto mentre andava al lavoro, […] The post Maltempo, arrivano le frane. Un uomo muore schiacciato da un albero a Iesolo first appeared on il manifesto.
  • Napoli «sotto assedio». Resta il chilometro zero
    di Giulia Filpi
    «È come quando c’era il lockdown durante il Covid. Rivedo le stesse scene. I clienti che arrivano per primi comprano molto più del necessario. Gli altri trovano poco o nulla». […] The post Napoli «sotto assedio». Resta il chilometro zero first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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