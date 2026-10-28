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Qual è il tuo album preferito del 2026? Segnalacelo qui

Musicletter.it si appresta a preparare la classifica dei 25 migliori album del 2026. In attesa della selezione definitiva, segnalaci il tuo disco preferito dell’anno attraverso il nostro form e condividi la tua scelta con la redazione. La rilevazione è aperta a tutti e contribuirà a definire la lista definitiva dei migliori album dell’anno.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
28 Ottobre 2026

2026

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Come ogni anno, dal 2005, Musicletter.it si appresta a fare il punto della situazione sui migliori dischi pubblicati nei dodici mesi che stanno volgendo al termine. In vista dell’ultimo mese dell’anno, la redazione si prepara dunque a individuare i 25 migliori album del 2026, tra i quali verrà poi decretato il cosiddetto Best of the Year.

Quindi, in attesa della classifica definitiva, ci interessa conoscere anche le vostre preferenze. Qual è il vostro album preferito del 2026? Attraverso il form che trovate a fine articolo potete segnalarci il disco che, secondo voi, sta rappresentando meglio l’anno musicale. Le vostre indicazioni contribuiranno a definire la classifica dei migliori album dell’anno.

La rilevazione è aperta a tutti: segnalateci il vostro album preferito del 2026 compilando il form qui sotto. E se cercate qualche consiglio, buttate un orecchio qui. (La redazione)

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28 Ottobre 2026

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