mercoledì 28 ottobre 2026
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Concerti e festival in programma
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Paolo Fresu Quintet "Ascensore per il Patibolo” | JAZZMI 26
Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
SISSI
Santeria Toscana 31 - Milano
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
ZANGBETO | Padova Jazz Festival 2026
Auditorium San Gaetano - Padova
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
MR RAIN
Gran Teatro GEOX - Padova
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Halloween Village 2026
Albiano Magra - Via Don Corsini - Albiano Magra
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
Fiera Ice Arena - Rho
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Milano HC vs Pioneers Vorarlberg
Fiera Ice Arena - Rho
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
UNDEATH
Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
La Tempesta
Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Ryan Adams
Teatro Clerici - Brescia
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro La Fenice - Senigallia
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Lisa Agnelli Pop Rock Concert
Auditorium Concordia - Pordenone
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
MARIALY PACHECO TRIO | Padova Jazz Festival 2026
Auditorium San Gaetano - Padova
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Willie Peyote - Club Tour 2026
Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Tommy Emmanuel | JAZZMI 2026
Teatro Dal Verme - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Niall Horan at Unipol Forum (28 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Emis Killa at Magazzini Generali (28 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (28 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
The Fleshtones at Caracol (28 Oct 26)
Caracol, Via Cattaneo 64, 56125, Pisa, Italy
Niall Horan at Unipol Arena (29 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Fink at Locomotiv Club (29 Oct 26) with Angela Autumn
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Le Vibrazioni at Fabrique (29 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
The Fleshtones at Monk (29 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
Mr.Rain at Gran Teatro Geox (29 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (29 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
Ryan Adams at Teatro Clerici (30 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
Willie Peyote at Teatro Cartiere Carrara (30 Oct 26)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (30 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
Tamikrest at Casa del Popolo (CDP) Grassina (30 Oct 26)
Casa del Popolo (CDP) Grassina, Piazza Umberto I, 13, Grassina\
Floating Notes Festival 2026
Teatro Sociale di Cittadella, Via Indipendenza, 35013, Cittadel
La Yegros and El Buho at Dumbo / Binario Centrale (31 Oct 26)
Dumbo / Binario Centrale, 19/A Via Camillo Casarini, 40131, Bol
The Songs Of Joni Mitchell at Teatro dell'Arte Triennale Milano (
Teatro dell'Arte, Triennale Milano, Via Emilio Alemagna 6, 2012
Willie Peyote at Atlantico (31 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (31 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
The Fleshtones at Capitol (31 Oct 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
mercoledì, 28 ottobre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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