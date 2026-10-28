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🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteo sono essenziali per i concerti all’aperto: permettono agli organizzatori di gestire sicurezza e logistica, mentre gli spettatori possono pianificare abbigliamento e spostamenti. Un’informazione semplice che migliora la sicurezza e l’esperienza di tutti.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
28 Ottobre 2026

Meteo concerti

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Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.

mercoledì, 28 ottobre 2026

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Concerti e festival in programma

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    giovedì 29 Ottobre 2026
    Paolo Fresu Quintet "Ascensore per il Patibolo” | JAZZMI 26
    Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
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  • Ott29
    giovedì 29 Ottobre 2026
    SISSI
    Santeria Toscana 31 - Milano
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    giovedì 29 Ottobre 2026
    ZANGBETO | Padova Jazz Festival 2026
    Auditorium San Gaetano - Padova
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    giovedì 29 Ottobre 2026
    MR RAIN
    Gran Teatro GEOX - Padova
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    venerdì 30 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
    Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    MARTIN PARR
    Spazio Varesina 204 - Milano
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    venerdì 30 Ottobre 2026
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    venerdì 30 Ottobre 2026
    Castello Volante - Venerdi
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Halloween Village 2026
    Albiano Magra - Via Don Corsini - Albiano Magra
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
    Fiera Ice Arena - Rho
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    venerdì 30 Ottobre 2026
    Milano HC vs Pioneers Vorarlberg
    Fiera Ice Arena - Rho
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    venerdì 30 Ottobre 2026
    UNDEATH
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
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    venerdì 30 Ottobre 2026
    La Tempesta
    Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
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    venerdì 30 Ottobre 2026
    Ryan Adams
    Teatro Clerici - Brescia
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro La Fenice - Senigallia
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Lisa Agnelli Pop Rock Concert
    Auditorium Concordia - Pordenone
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    venerdì 30 Ottobre 2026
    MARIALY PACHECO TRIO | Padova Jazz Festival 2026
    Auditorium San Gaetano - Padova
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Willie Peyote - Club Tour 2026
    Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
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  • Ott30
    venerdì 30 Ottobre 2026
    Tommy Emmanuel | JAZZMI 2026
    Teatro Dal Verme - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
28
Niall Horan at Unipol Forum (28 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Oct
28
Emis Killa at Magazzini Generali (28 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
28
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (28 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
28
The Fleshtones at Caracol (28 Oct 26)
Caracol, Via Cattaneo 64, 56125, Pisa, Italy
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Oct
29
Niall Horan at Unipol Arena (29 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Oct
29
Fink at Locomotiv Club (29 Oct 26) with Angela Autumn
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Oct
29
Le Vibrazioni at Fabrique (29 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
29
The Fleshtones at Monk (29 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
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Oct
29
Mr.Rain at Gran Teatro Geox (29 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
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Oct
29
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (29 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
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Oct
30
Ryan Adams at Teatro Clerici (30 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
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Oct
30
Willie Peyote at Teatro Cartiere Carrara (30 Oct 26)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore
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Oct
30
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (30 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Oct
30
Tamikrest at Casa del Popolo (CDP) Grassina (30 Oct 26)
Casa del Popolo (CDP) Grassina, Piazza Umberto I, 13, Grassina\
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Oct
30
Floating Notes Festival 2026
Teatro Sociale di Cittadella, Via Indipendenza, 35013, Cittadel
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Oct
31
La Yegros and El Buho at Dumbo / Binario Centrale (31 Oct 26)
Dumbo / Binario Centrale, 19/A Via Camillo Casarini, 40131, Bol
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Oct
31
The Songs Of Joni Mitchell at Teatro dell'Arte Triennale Milano (
Teatro dell'Arte, Triennale Milano, Via Emilio Alemagna 6, 2012
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Oct
31
Willie Peyote at Atlantico (31 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
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Oct
31
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (31 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
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Oct
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The Fleshtones at Capitol (31 Oct 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
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Il meteo di una città

Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.

Pianificazione e sicurezza

Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.

L’utilità delle previsioni meteo

Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)

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