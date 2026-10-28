🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
mercoledì, 28 ottobre 2026
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Concerti e festival in programma
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
Paolo Fresu Quintet "Ascensore per il Patibolo” | JAZZMI 26
Teatro Lirico Giorgio Gaber - Milano
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
SISSI
Santeria Toscana 31 - Milano
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
ZANGBETO | Padova Jazz Festival 2026
Auditorium San Gaetano - Padova
Ott29
giovedì 29 Ottobre 2026
MR RAIN
Gran Teatro GEOX - Padova
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Castello Volante - Venerdi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Halloween Village 2026
Albiano Magra - Via Don Corsini - Albiano Magra
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
Fiera Ice Arena - Rho
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Milano HC vs Pioneers Vorarlberg
Fiera Ice Arena - Rho
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
UNDEATH
Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
La Tempesta
Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Ryan Adams
Teatro Clerici - Brescia
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro La Fenice - Senigallia
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Lisa Agnelli Pop Rock Concert
Auditorium Concordia - Pordenone
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
MARIALY PACHECO TRIO | Padova Jazz Festival 2026
Auditorium San Gaetano - Padova
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Willie Peyote - Club Tour 2026
Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) - Firenze
Ott30
venerdì 30 Ottobre 2026
Tommy Emmanuel | JAZZMI 2026
Teatro Dal Verme - Milano
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Niall Horan at Unipol Forum (28 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Emis Killa at Magazzini Generali (28 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (28 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
The Fleshtones at Caracol (28 Oct 26)
Caracol, Via Cattaneo 64, 56125, Pisa, Italy
Niall Horan at Unipol Arena (29 Oct 26) with flowerovlove
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Fink at Locomotiv Club (29 Oct 26) with Angela Autumn
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Le Vibrazioni at Fabrique (29 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
The Fleshtones at Monk (29 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
Mr.Rain at Gran Teatro Geox (29 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
Fiorella Mannoia at Teatro Colosseo (29 Oct 26)
Teatro Colosseo, Via Madama Cristina, 71, 10135, Turin, Italy
Ryan Adams at Teatro Clerici (30 Oct 26)
Teatro Clerici, Via San Zeno, 168, 25124, Brescia, Italy
Willie Peyote at Teatro Cartiere Carrara (30 Oct 26)
Teatro Cartiere Carrara, Via Fabrizio De Andre 22, 50136, Flore
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (30 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
Tamikrest at Casa del Popolo (CDP) Grassina (30 Oct 26)
Casa del Popolo (CDP) Grassina, Piazza Umberto I, 13, Grassina\
Floating Notes Festival 2026
Teatro Sociale di Cittadella, Via Indipendenza, 35013, Cittadel
La Yegros and El Buho at Dumbo / Binario Centrale (31 Oct 26)
Dumbo / Binario Centrale, 19/A Via Camillo Casarini, 40131, Bol
The Songs Of Joni Mitchell at Teatro dell'Arte Triennale Milano (
Teatro dell'Arte, Triennale Milano, Via Emilio Alemagna 6, 2012
Willie Peyote at Atlantico (31 Oct 26)
Atlantico, Via dell'Oceano Atlantico, 271/d, 00144, Rome, Ita
Claudio Baglioni at Villa Borghese - Piazza Di Siena (31 Oct 26)
Villa Borghese - Piazza Di Siena, Piazza di Siena, 00197, Rome\
The Fleshtones at Capitol (31 Oct 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione) CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
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