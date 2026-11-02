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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi lunedì 2 novembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
2 Novembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

lunedì 2 novembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 2 novembre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 2 novembre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Oltre l’Ia, anche a tavola: per l’intelligenza artigianale serve qualità
    di Nicola Perullo
    Invece di distinguere tra intelligenza artificiale e intelligenza naturale, sarebbe meglio parlare di intelligenza artigianale. Il cibo ci mostra che un approccio artigianale accetta l’idea della variabilità del tempo, consapevole del fatto che non si può controllare tutto. E che è preferibile dialogare con la natura anziché cercare di dominarla
  • L’abc degli spuntini a scuola
    di Giorgia Grisendi
    Cosa mettono nello zaino i più piccoli? È possibile che in classe vengano regalati frutta e ortaggi? La merenda a scuola ha attraversato varie epoche, dal Mottino e il Buondì degli anni 50 e 60 allo sforzo delle aziende di abbandonare coloranti e zuccheri. Oggi prevale la merenda sana, che abitua i bambini al gusto naturale degli alimenti
  • Incidente a Toledo, identificate le due vittime italiane
    di Redazione
    Si tratta dell'italo-argentina Ana Martina Conte Grand e Daniela Millan Parlanti. Entrambe le vittime sono state identificate tramite impronte digitali e Dna dopo lo scontro tra due treni in cui sono morte 69 persone
  • Iran, Netanyahu spinge per un attacco in tempi brevi. Nuovi raid sauditi in Yemen
    di Redazione
    Il primo ministro israeliano, in una conversazione “dura” con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sollecitato la ripresa di una campagna militare. Per il momento, Trump preferirebbe concedere più tempo ai negoziati
  • Svastiche, insulti e razzismo. Nelle mail tutta la verità sull’AfD
    di Lisa Di Giuseppe
    Oltre 400mila messaggi rubati dagli hacker che vanno dal 2014 al 2026, tra riferimenti nazisti, stupri di gruppo, vicinanza a Mosca. Emergono anche sondaggisti compiacenti e giornali pronti a dare una mano. Così riprende quota il divieto del partito


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Midterm, l’assedio al fortino repubblicano
    di Daniele Nalbone
    La fila per il comizio a Houston del candidato democratico al Senato del Texas James Talarico era ancora più pittoresca del solito. La contea di Harris, dove si trova Houston, […] The post Midterm, l’assedio al fortino repubblicano first appeared on il manifesto.
  • In Francia l’atto terzo della mobilitazione lancia già il prossimo
    di Jacopo Favi
    Al terzo «atto» della mobilitazione sociale contro il carovita le strade delle città francesi sono tornate a riempirsi ieri, malgrado i divieti di manifestare, le interdizioni amministrative e i coprifuochi […] The post In Francia l’atto terzo della mobilitazione lancia già il prossimo first appeared on il manifesto.
  • Stati uniti: il clima è da assalto preventivo al voto. E scatta l’autodifesa
    di Jacopo Favi
    Per aggiungere un brivido a Halloween, Donald Trump ha pensato di ordinare all’Air Force One di sorvolare rasoterra i bambini invitati a celebrare alla Casa bianca. Il boato del 747 […] The post Stati uniti: il clima è da assalto preventivo al voto. E scatta l’autodifesa first appeared on il manifesto.
  • Mikael Niemi, braccianti svedesi negli anni ’30 affiancati da spiriti demoniaci
    di Gennaro Serio
    La regione del Tornedalen è un territorio sospeso tra Svezia e Finlandia, diviso da un confine fisico – il fiume Torne – ma unito da un’identica appartenenza culturale: su entrambi […] The post Mikael Niemi, braccianti svedesi negli anni ’30 affiancati da spiriti demoniaci first appeared on il manifesto.
  • Dumézil, vagabondaggio nelle arcaiche tradizioni norrene
    di Gennaro Serio
    C’è, nella mitologia nordica, un dio che forse non è nemmeno un dio, un dio bizzarro, imprevedibile, per cui le categorie di bene e di male appaiono inadeguate: si chiama […] The post Dumézil, vagabondaggio nelle arcaiche tradizioni norrene first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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