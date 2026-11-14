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🏟️​👥🎸Concerti e festival a partire da oggi 📆 sabato 14 novembre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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14 Novembre 2026

Concerti e Festival

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sabato 14 novembre 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Programma gare ore 15:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Robur Saronno - Esperia Cagliari
    PalaRonchi - Saronno
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Arriva Lucilla
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Milano HC Prospects vs AHC Vinschgau eisfix
    Fiera Ice Arena - Rho
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    FOLGORE ACADEMY - GERARDIANA MONZA (U17 ACADEMY)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    The Pretty Reckless - Dear God Tour
    Fabrique - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
    Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Metaforicamente Schiros
    Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    SAE Scientifica-Soevis Legnano - Treviglio
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    UNA RAZZA IN ESTINZIONE - Tributo a Gaber
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Fabo Herons Montecatini - Cestistica Città San Severo
    PalaTerme - Montecatini Terme
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Lisa Agnelli Pop Rock Concert
    Teatro Morlacchi - Perugia
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Teenage Dream
    Vidia Club - Cesena
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 15/11/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Castello Volante - Domenica
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Cimiano Calcio - Giovanili | 15/11/2026
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    TORNEI CLUB MILANO
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Club Milano (Corsico) | Triangolare 2017 + Quadrangolare 2019 + Triangolare 2016
    Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Programma gare domenica 15/11 ore 9:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Hot Wheels Pre-Show
    Unipol Dome - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Nov
14
Hans Zimmer at Sala Estense (14 Nov 26)
Sala Estense, Piazza del Municipio 14, 44100, Ferrara, Italy
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Nov
14
Joe Jackson at Teatro Lirico Giorgio Gaber (14 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
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Nov
14
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (14 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
14
Massimo Ranieri at Teatro Verdi (14 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
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Nov
14
Steve Wynn at Spazio 211 (14 Nov 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
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Nov
14
Fitness Forever at Arci Bellezza (14 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
14
The Molotovs and PALEA at Capitol (14 Nov 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
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Nov
14
Arisa at Teatro Regio (14 Nov 26)
Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy
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Nov
14
Malika Ayane at Teatro Politeama (14 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
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Nov
15
Jungle at Unipol Forum (15 Nov 26) with Rio Kosta
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Nov
15
Razorlight at Circolo Magnolia (Indoor) (15 Nov 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Nov
15
Chameleons at Largo Venue (15 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Nov
15
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (15 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
15
Steve Wynn at Arci Bellezza (15 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
15
Gigi D'Alessio at Unipol Arena (15 Nov 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Nov
15
Mario Biondi at Teatro Malibran (15 Nov 26)
Teatro Malibran, San Bartolomeo San Marco, 30124, Venice, Ital
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Nov
15
Angelo Branduardi at Teatro Dino Buzzati (15 Nov 26)
Teatro Dino Buzzati, Piazza Vittorio Emanuele, 32100, Belluno,
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Nov
16
Andy Stott at Auditorium San Fedele (16 Nov 26)
Auditorium San Fedele, Via Ulrico Hoepli, 3, 20121, Milan, It
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Nov
16
Girls In Hawaii at Arci Bellezza (16 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
16
Chameleons at Locomotiv Club (16 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

sabato, 14 novembre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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