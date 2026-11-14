sabato 14 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Programma gare ore 15:30
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Robur Saronno - Esperia Cagliari
PalaRonchi - Saronno
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Arriva Lucilla
Gran Teatro GEOX - Padova
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Milano HC Prospects vs AHC Vinschgau eisfix
Fiera Ice Arena - Rho
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
FOLGORE ACADEMY - GERARDIANA MONZA (U17 ACADEMY)
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
The Pretty Reckless - Dear God Tour
Fabrique - Milano
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Metaforicamente Schiros
Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
SAE Scientifica-Soevis Legnano - Treviglio
Soevis Arena - Castellanza (Varese)
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
UNA RAZZA IN ESTINZIONE - Tributo a Gaber
Teatro degli Impavidi - Sarzana
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Fabo Herons Montecatini - Cestistica Città San Severo
PalaTerme - Montecatini Terme
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Lisa Agnelli Pop Rock Concert
Teatro Morlacchi - Perugia
Nov14
sabato 14 Novembre 2026
Teenage Dream
Vidia Club - Cesena
Nov15
domenica 15 Novembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 15/11/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Nov15
domenica 15 Novembre 2026
Castello Volante - Domenica
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov15
domenica 15 Novembre 2026
Cimiano Calcio - Giovanili | 15/11/2026
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Nov15
domenica 15 Novembre 2026
TORNEI CLUB MILANO
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov15
domenica 15 Novembre 2026
Club Milano (Corsico) | Triangolare 2017 + Quadrangolare 2019 + Triangolare 2016
Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
Nov15
domenica 15 Novembre 2026
Programma gare domenica 15/11 ore 9:30
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov15
domenica 15 Novembre 2026
Hot Wheels Pre-Show
Unipol Dome - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Hans Zimmer at Sala Estense (14 Nov 26)
Sala Estense, Piazza del Municipio 14, 44100, Ferrara, Italy
Joe Jackson at Teatro Lirico Giorgio Gaber (14 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (14 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
Massimo Ranieri at Teatro Verdi (14 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
Steve Wynn at Spazio 211 (14 Nov 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
Fitness Forever at Arci Bellezza (14 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
The Molotovs and PALEA at Capitol (14 Nov 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
Arisa at Teatro Regio (14 Nov 26)
Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy
Malika Ayane at Teatro Politeama (14 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
Jungle at Unipol Forum (15 Nov 26) with Rio Kosta
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Razorlight at Circolo Magnolia (Indoor) (15 Nov 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Chameleons at Largo Venue (15 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (15 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
Steve Wynn at Arci Bellezza (15 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
Gigi D'Alessio at Unipol Arena (15 Nov 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Mario Biondi at Teatro Malibran (15 Nov 26)
Teatro Malibran, San Bartolomeo San Marco, 30124, Venice, Ital
Angelo Branduardi at Teatro Dino Buzzati (15 Nov 26)
Teatro Dino Buzzati, Piazza Vittorio Emanuele, 32100, Belluno,
Andy Stott at Auditorium San Fedele (16 Nov 26)
Auditorium San Fedele, Via Ulrico Hoepli, 3, 20121, Milan, It
Girls In Hawaii at Arci Bellezza (16 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
Chameleons at Locomotiv Club (16 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
sabato, 14 novembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 14 Novembre 2026
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La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.