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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi sabato 14 novembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
14 Novembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 14 novembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 14 novembre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 14 novembre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Il fascismo «di popolo» e le invenzioni storiche di La Russa
    di Davide Conti
  • Calenda caccia D’Amato, colpevole di «bettinismo». E lui torna nel Pd
    di Daniela Preziosi
    Il leader di Azione su X “licenzia” l’ex assessore della Sanità del Lazio nell’era Covid, ma non esclude l’alleanza con Gualtieri a Roma. Schlein lo accoglie a braccia aperte: «Contribuirà al lavoro di costruzione dell'alternativa a questa destra e al nostro sforzo per salvare e migliorare il servizio sanitario nazionale». L’espulso amareggiato: «Non si può non decidere fra questa destra e il centrosinistra. Gli azionisti Rosselli, Parri, Lussu sapevano bene da che parte stare, si staranno rivoltando nella tomba»
  • Nvidia, oltre la spy story: ecco la scalata lanciata da Wall Street e Big Tech
    di Luca Ciarrocca
    La posta in gioco sono il controllo dell’impero informatico e i chip venduti alla Cina. L’amministrazione del tycoon è spaccata, ma lo scontro è anche interno alla Silicon Valley, dove la caduta di Huang favorisce la linea dei falchi guidata da Amodei. Il tutto in vista del il debutto in Borsa di Anthropic e dell’incontro Xi-Trump al vertice Apec
  • Van Hollen e Schumer, sfida tra le due anime dem per la guida del Senato
    di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni
    L’ala progressista rivendica il suo peso specifico dopo le midterm: il senatore del Maryland, amato dalla sinistra, si candida a leader dei democratici al posto di Schumer. A sostenerlo anche Sanders e Mamdani
  • Su Kiev si decide il futuro dell’Europa. Che forse non se ne rende conto
    di Gigi Riva
    È sull'Ucraina che si decide tutto, la consistenza e l'esistenza stessa di una Unione che sappia pesare nel contesto geopolitico attuale. Ma non ne sembrano consapevoli i leader, perduti in una Babele di posizioni diverse. E si litiga pure su chi debba rappresentare l’Unione agli ipotetici negoziati con la Russia


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Traffico aereo bloccato in tutti gli Stati Uniti: “Motivi di sicurezza. Non ci sono indicazioni di un attacco cyber”
    di Redazione Esteri
    La Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità federale statunitense per l’aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti fino a nuovo avviso, a causa di “circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza“. Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota di venerdì sera in Italia (pomeriggio negli Usa), precisando che […] L'articolo Traffico aereo bloccato in tutti gli Stati Uniti: “Motivi di sicurezza. Non ci sono indicazioni di un attacco cyber” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Morte Jesus de Miguel, dodici giornate di squalifica per il portiere Owono: “È la sanzione massima prevista”
    di Redazione Sport
    Dodici giornate di squalifica. È questa la sanzione inflitta a Jesús Owono, portiere dell’FC Andorra, per il violento scontro di gioco con Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife morto il giorno successivo all’incidente. La Commissione Disciplinare della Federcalcio spagnola (RFEF) ha deciso di applicare la sanzione massima prevista dal proprio Codice Disciplinare per questo tipo […] L'articolo Morte Jesus de Miguel, dodici giornate di squalifica per il portiere Owono: “È la sanzione massima prevista” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Quando uscite è una liberazione togliere il casco”, “Eh sì, perdiamo in media due chili a gara”: il siparietto tra Mattarella e Antonelli – Video
    di Redazione Sport
    Per Andrea Kimi Antonelli arriva anche la tappa del Quirinale. Il 20enne pilota della Mercedes, neo campione del mondo di Formula 1, è stato ricevuto assieme alla sua famiglia dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Un onore conoscerla“, ha esordito il giovane pilota italiano, che non si è presentato a mani vuote: al Capo dello […] L'articolo “Quando uscite è una liberazione togliere il casco”, “Eh sì, perdiamo in media due chili a gara”: il siparietto tra Mattarella e Antonelli – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • L’Europa ha scelto i suoi rappresentanti al tavolo di pace sull’Ucraina: formato E5 più Commissione e Consiglio Ue. C’è anche l’Italia
    di Redazione Esteri
    Ai negoziati sulla pace in Ucraina, l’Europa avrà finalmente una voce sola. Lo hanno deciso i 27 leader degli Stati membri nel corso del Consiglio europeo informale riunitosi venerdì al Convention Centre, un centro congressi sulle rive del fiume Liffey, in Irlanda. E a sedersi al tavolo delle trattative saranno cinque Paesi nel formato E5 […] L'articolo L’Europa ha scelto i suoi rappresentanti al tavolo di pace sull’Ucraina: formato E5 più Commissione e Consiglio Ue. C’è anche l’Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Choc Salernitana: incendiata l’auto di un calciatore. Il club: “I violenti vanno isolati”
    di Redazione Sport
    È stata una mattinata difficile per un calciatore della Salernitana – club che partecipa al campionato di Serie C, girone C – che ha trovato la propria auto incendiata. Un episodio inquietante, che arriva a pochi giorni di distanza da un altro grave fatto: una bomba carta recapitata a un diverso componente della rosa granata. […] L'articolo Choc Salernitana: incendiata l’auto di un calciatore. Il club: “I violenti vanno isolati” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Anche i sindacati di base scioperano venerdì 20 contro l’economia di guerra
    di Silvia Scipioni
    I mondi del sindacalismo di base si stanno mobilitando incontro la manovra, il caro-vita e il riarmo. Oltre che dalla Cgil, venerdì prossimo 20 novembre sarà indetto uno sciopero generale […] The post Anche i sindacati di base scioperano venerdì 20 contro l’economia di guerra first appeared on il manifesto.
  • Cybersicurezza, i dem: «Il governo ora ammette di essere in ritardo»
    di Michele Gambirasi
    Il Viminale ha inviato ieri a prefetti e questori la nuova circolare con le indicazioni in caso di allarmi bomba, dopo i casi avvenuti nelle scuole italiane degli ultimi giorni. […] The post Cybersicurezza, i dem: «Il governo ora ammette di essere in ritardo» first appeared on il manifesto.
  • L’avvocata Nicolai: «La revoca del permesso a Ilyes è una misura abnorme»
    di Silvia Scipioni
    L’avvocata Chiara Nicolai difende Ilyes Zahani e il fratello Battar per gli aspetti della loro vicenda che riguardano i documenti e il diritto dell’immigrazione. Entrambi hanno sempre vissuto in Italia, […] The post L’avvocata Nicolai: «La revoca del permesso a Ilyes è una misura abnorme» first appeared on il manifesto.
  • Tra componimenti laterali e nomadici
    di alessandra pigliaru
    Il destino dell’inchiostro simpatico di Massimo Bonato, in uscita per Nulla Die (euro 15), si muove dentro la poesia contemporanea come una voce che rifiuta un itinerario lineare e preferisce […] The post Tra componimenti laterali e nomadici first appeared on il manifesto.
  • Sulla destra polacca
    di Silvia Scipioni
    In “Polonia divisa in due”, l’articolo di Giuseppe Sedia uscito sul Manifesto lo scorso 11 novembre, si approfondisce l’argomento delle destre in un Paese che per otto anni, è stato […] The post Sulla destra polacca first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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