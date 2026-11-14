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🎤☀️🌦️ Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto

Le previsioni meteo sono essenziali per i concerti all’aperto: permettono agli organizzatori di gestire sicurezza e logistica, mentre gli spettatori possono pianificare abbigliamento e spostamenti. Un’informazione semplice che migliora la sicurezza e l’esperienza di tutti.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
14 Novembre 2026

Meteo concerti

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Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.

sabato, 14 novembre 2026

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Concerti e festival in programma

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    sabato 14 Novembre 2026
    Programma gare ore 15:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Robur Saronno - Esperia Cagliari
    PalaRonchi - Saronno
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Arriva Lucilla
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Milano HC Prospects vs AHC Vinschgau eisfix
    Fiera Ice Arena - Rho
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    FOLGORE ACADEMY - GERARDIANA MONZA (U17 ACADEMY)
    Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    The Pretty Reckless - Dear God Tour
    Fabrique - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
    Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Metaforicamente Schiros
    Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    SAE Scientifica-Soevis Legnano - Treviglio
    Soevis Arena - Castellanza (Varese)
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    UNA RAZZA IN ESTINZIONE - Tributo a Gaber
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Fabo Herons Montecatini - Cestistica Città San Severo
    PalaTerme - Montecatini Terme
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Lisa Agnelli Pop Rock Concert
    Teatro Morlacchi - Perugia
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  • Nov14
    sabato 14 Novembre 2026
    Teenage Dream
    Vidia Club - Cesena
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 15/11/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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    domenica 15 Novembre 2026
    Castello Volante - Domenica
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Cimiano Calcio - Giovanili | 15/11/2026
    Centro Sportivo M. Casadei - Milano
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    domenica 15 Novembre 2026
    TORNEI CLUB MILANO
    Pero Sporting Club - Pero (Milano)
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Club Milano (Corsico) | Triangolare 2017 + Quadrangolare 2019 + Triangolare 2016
    Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Programma gare domenica 15/11 ore 9:30
    Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
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  • Nov15
    domenica 15 Novembre 2026
    Hot Wheels Pre-Show
    Unipol Dome - Milano
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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14
Hans Zimmer at Sala Estense (14 Nov 26)
Sala Estense, Piazza del Municipio 14, 44100, Ferrara, Italy
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Nov
14
Joe Jackson at Teatro Lirico Giorgio Gaber (14 Nov 26)
Teatro Lirico Giorgio Gaber, via Larga 14, 20122, Milan, Italy
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Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (14 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
14
Massimo Ranieri at Teatro Verdi (14 Nov 26)
Teatro Verdi, Viale Giuseppe Verdi, 45, 51016, Montecatini, I
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Nov
14
Steve Wynn at Spazio 211 (14 Nov 26)
Spazio 211, Via Francesco Cigna 211, 10155, Turin, Italy
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Nov
14
Fitness Forever at Arci Bellezza (14 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
14
The Molotovs and PALEA at Capitol (14 Nov 26)
Capitol, Via G. Mazzini, 60, 33170, Pordenone, Italy
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Nov
14
Arisa at Teatro Regio (14 Nov 26)
Teatro Regio, via Garibaldi 16, 43100, Parma, Italy
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Nov
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Malika Ayane at Teatro Politeama (14 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Italia, 88100, Catanzaro, Italy
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Nov
15
Jungle at Unipol Forum (15 Nov 26) with Rio Kosta
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Nov
15
Razorlight at Circolo Magnolia (Indoor) (15 Nov 26)
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
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Chameleons at Largo Venue (15 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Nov
15
Francesco De Gregori at Teatro Sala Umberto (15 Nov 26)
Teatro Sala Umberto, Via della Mercede, 50, 00187, Rome, Ital
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Nov
15
Steve Wynn at Arci Bellezza (15 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
15
Gigi D'Alessio at Unipol Arena (15 Nov 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Nov
15
Mario Biondi at Teatro Malibran (15 Nov 26)
Teatro Malibran, San Bartolomeo San Marco, 30124, Venice, Ital
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Nov
15
Angelo Branduardi at Teatro Dino Buzzati (15 Nov 26)
Teatro Dino Buzzati, Piazza Vittorio Emanuele, 32100, Belluno,
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Nov
16
Andy Stott at Auditorium San Fedele (16 Nov 26)
Auditorium San Fedele, Via Ulrico Hoepli, 3, 20121, Milan, It
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Nov
16
Girls In Hawaii at Arci Bellezza (16 Nov 26)
Arci Bellezza, Via Giovanni Bellezza 16A, 20136, Milan, Italy
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Nov
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Chameleons at Locomotiv Club (16 Nov 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Il meteo di una città

Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.

Pianificazione e sicurezza

Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.

L’utilità delle previsioni meteo

Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)

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