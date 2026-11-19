Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
venerdì, 20 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Programma gare sabato 21/11 ore 11:15
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Programma gare ore 14:00
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Club Milano (Corsico) | Campionato 2016/17 vs. Baranzatese
Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Programma gare ore 15:30
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
CLUB MILANO SSD - SCARIONI | CAMPIONATO U15
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
Fiera Ice Arena - Rho
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Milano HC vs Vienna Capitals
Fiera Ice Arena - Rho
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
U.S. Folgore Caratese - Arzignano Valchiampo
Stadio Sportitalia Arena - Carate Brianza
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
CLUB MILANO SSD - TRIESTINA | CAMPIONATO U14
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Haunt Me
El Barrio - Torino
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Kingfishr
Fabrique - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Federico Buffa - Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Muse - The Wow! Signal Europa Tour
Unipol Dome - Milano
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
SHIVA - Tour Palasport autunno 2026
Unipol Arena - Casalecchio di Reno (Bologna)
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
Fiorella Canta Fabrizio E Ivano: Anime Salve
ChorusLife Arena - Bergamo
Nov21
sabato 21 Novembre 2026
KORN + Architects + Pixel Grip
Unipol Forum - Assago
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Muse at Unipol Dome (20 Nov 26) with Dead Poet Society
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Eugenio in Via di Gioia at Viper Theatre c/o Tenax (20 Nov 26)
Viper Theatre c/o Tenax, Via Pratese 46, 50145, Florence, Ital
Malika Ayane at Teatro Golden (20 Nov 26)
Teatro Golden, Via Terra Santa, 60, 90100, Palermo, Italy
Modena City Ramblers at New Age Club (20 Nov 26)
New Age Club, Via Tintoretto, 14, 31056, Roncade, Italy
Immanuel Casto at Largo Venue (20 Nov 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Chuck Prophet at Circolo Admr Chiari (20 Nov 26) with Our Man In Th
Circolo Admr Chiari, Via del lavoro artigiano, 10, 25032, Chia
Korn at Unipol Forum (21 Nov 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Muse at Unipol Dome (21 Nov 26) with Dead Poet Society
Unipol Dome, Via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milan, Italy
Kingfishr at Fabrique (21 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Pupo at Teatro Corso (21 Nov 26)
Teatro Corso, Corso del Popolo, 30, 30172, Mestre, Italy
Fiorella Mannoia at ChorusLife Arena (21 Nov 26)
ChorusLife Arena, Via Carlo Serassi 26, 24124, Bergamo, Italy
Eugenio in Via di Gioia at Mamamia (21 Nov 26)
Mamamia, Via Giambattista Fiorini 23, 60019, Senigallia, Italy
Massimo Ranieri at Teatro Politeama (21 Nov 26)
Teatro Politeama, Via Monte di Dio , 80, 80132, Naples, Italy
Amari at Baumhaus (21 Nov 26)
Baumhaus, Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40129, Bologna, Italy
Mario Biondi at Teatro Apollo (21 Nov 26)
Teatro Apollo, Via Salvatore Trinchese, 13A, 73100, Lecce, It
HENGE at Monk (21 Nov 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
Immanuel Casto at Eremo Club (21 Nov 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Marina Rei at Teatro Vivaldi (21 Nov 26)
Teatro Vivaldi, Jesolo, Italy
CANCELED: wrongonyou at Coopera (21 Nov 26)
Coopera, 42 Corso Garibaldi, 70017, Putignano, Italy
Tori Kelly at Fabrique (22 Nov 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione) CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
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