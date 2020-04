“Change” è il nuovo video dei Vossa

Change, come cambiamento, che avviene fuori e dentro di noi, di continuo, anche in questo istante.

Nel video, la videocamera entra nell’occhio di un uomo che si trova all’interno di una stanza, per poi entrare in loop. Tutto sembra uguale, ma in realtà tutto cambia e ad ogni interazione la natura si prende un pezzo di stanza. Buon ascolto. (La redazione)