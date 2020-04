“STS371” è il nuovo album di Matt Karmil. Ascolta il disco in streaming.

STS371 è il quinto album del producer inglese Matt Karmil, il secondo per Smalltown Supersound dopo l’ottimo riscontro di Will, uscito nel 2018.

Prodotto dallo stesso Matt, il nuovo disco, che prende il nome dal numero di catalogo della label Smalltown Supersound, gioca con sonorità deep house e ambient.

«Per la prima volta il mio processo produttivo si è svolto in unico posto. Tendevo a registrare senza una fissa dimora, un po’ là e un po’ qua. Appena avevo un po’ di tempo e l’attrezzatura con me entravo nel primo studio che trovavo e terminavo la parte di arrangiamento mentre ero in viaggio per lavoro. Ora ho scoperto lo studio dei miei sogni, l’incredibile The Brewery di Colonia, il mio favorito.» (Matt Karmil)