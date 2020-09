Sarà pubblicato il 23 ottobre prossimo l’album omonimo di Sam Amidon, artista statunitense apprezzato da queste parti fin dai primi passi.

Il musicista e cantante originario del Vermont, ma di stanza a Londra dopo il suo matrimonio con Beth Orton, considera questo disco come la realizzazione più completa, fino ad oggi, della sua visione artistica.

L’album comprende nove radicali rielaborazioni di canzoni folk per lo più tradizionali, eseguite con il supporto e la collaborazione di un gruppo di amici e musicisti di lunga data.

Sono quasi tutti brani che Sam Amidon ha amato e imparato a suonare fin da ragazzo e che l’artista americano ha voluto produrre applicando quell’universo sonoro già presente in The Following Mountain del 2017.

Per farvi subito un’idea, buttate un orecchio a questo primo estratto dal intitolato Maggie. Buon ascolto. (La redazione)