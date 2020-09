La musicista di Bristol, UK, Fenne Lily ha annunciato il suo secondo album Breach, seguito di On Hold del 2018 e primo lavoro per Dead Oceans.

Breach, in uscita il 18 settembre per Dead Oceans, è un disco incisivo e potente, realizzato da una giovane donna nel pieno della sua giovinezza, capace di raccontare come la catarsi della post adolescenza e della crescita, di come trovare pace anche quando ci si sente soli.

Fenne Lily ha scritto il nuovo album in un periodo di isolamento prima del lockdown del COVID-19, preso dopo un tour europeo e una residenza solitaria di un mese a Berlino.

L’album è stato registrato con Brian Deck ai Narwhal Studios di Chicago e da Steve Albini agli Electrical Audio, sempre a Chicago. Proprio l’aiuto di Steve Albini ha dato ai brani un tocco elettrico e chitarristico nuovo per lo stile di Fenne Lily. (La redazione)