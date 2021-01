Esce oggi, 29 gennaio 2021, per la label Morr Music, il nuovo album della formazione tedesca The Notwist. Si intitola Vertigo Days ed è un album dalla bellezza ipnotica che mette insieme un’elettronica morbida e di classe con melodie pop tanto delicate quanto sofisticate che, all’occorrenza, si muovono con estrema discrezione in ambienti algidi di derivazione post-rock/sperimentali.

Un disco in cui i Notwist – ovvero Markus Archer, Micha Archer e Cico Beck – hanno allargato gli orizzonti.

«Abbiamo voluto interrogarci sul concetto di band aggiungendo altre voci, altre idee, altri linguaggi per mettere in discussione il concetto di “band tedesca”». Markus Archer

Il nuovo Vertigo Days può ritenersi infatti un lavoro collettivo, per via delle partecipazioni di artisti come il cantante giapponese Saya, il polistrumentista americano Ben LaMar Gay, il clarinettista e compositore jazz americano Angel Bat Dawid e la cantautrice argentina Juana Molina.

Un album davvero ammaliante e pieno di pathos che andrebbe ascoltato tutto d’un fiato e in assoluta contemplazione. (La redazione)