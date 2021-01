Dal 1965 al 1971 il poeta e scrittore Allen Ginsberg scrisse una raccolta di poesie che descriveva nel dettaglio i suoi viaggi alla scoperta dell’America dal titolo The Fall of America. Poems of These States.

Ora, a distanza di 50 anni da quegli scritti, esce uno speciale album tributo musicale che vede la partecipazione di tanti artisti come Angélique Kidjo, Yo La Tengo, Andrew Bird, Thurston Moore, Lee Ranaldo, Devendra Banhart, Mickey Hart e altri.

Allen Ginsberg’s The Fall of America. A 50th Anniversary Musical Tribute uscirà il 5 febbraio prossimo in versione digitale e il 4 giugno 2021 in formato fisico. (La redazione)