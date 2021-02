Anticipato dal primo estratto Shame Shame, presentato al Saturday Night Live, dal brano No Son of Mine, che termina con l’epica dichiarazione “final f * ck you to 2020”, e dal recente singolo attualmente Waiting on a War, Medicine at Midnight è il nuovo album dei Foo Fighters pubblicato il 5 febbraio 2021.

«Uno dei migliori album dei Foo Fighters di questo secolo» Wall Street Journal

Medicine at Midnight è stato prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent. (La redazione)