Con soli due album e una manciata di singoli all’attivo Durand Jones & The Indications sono diventati una delle più influenti realtà soul contemporanee, capaci con il nuovo album di riversare sul pubblico tutto il loro amore per il funk e il jazz.

Witchoo è il nuovo singolo di Durand Jones & The Indications, primo estratto dal nuovo album Private Space in uscita il 30 luglio 2021 per Dead Oceans e Colemine.

Witchoo è un perfetto esempio di soul-funk in chiave jazz, con un giro di basso incredibile e un indimenticabile duetto tra la voce di Durand Jones e il falsetto di Aaron Frazer. (La redazione)