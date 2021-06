L’8 giugno 1979 i Talking Heads di David Byrne (voce e chitarra), Tina Weymouth (basso e voce), Jerry Harrison (tastiere, chitarre e voce) e Chris Frantz (batteria e percussioni) si esibirono al State Theatre di Sydney, Australia.

I Talking Heads aprirono il concerto con The Big Country e lo chiusero con Thank You for Sending Me an Angel. Quasi un’ora e un quarto di musica new wave/post-punk che da oggi è possibile ascoltare su YouTube. Buon ascolto. (La redazione)