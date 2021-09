How Long Do You Think It’s Gonna Last? è il secondo album dei Big Red Machine, progetto indie folk/pop di Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner (The National).

Dopo l’omonimo album d’esordio del 2018, il nuovo disco del duo statunitense vede la collaborazione di personaggi come Taylor Swift, Sharon Van Etten, Fleet Foxes, Anais Mitchell dei Bonny Light Horseman e altri ancora.

Pubblicato il 27 agosto 2021 da Jagjaguwar e 37d03d, How Long Do You Think It’s Gonna Last? dei Big Red Machine è in streaming integrale via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

Correlati