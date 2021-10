Listen to this article Listen to this article

Una pausa durata due anni (come per la maggior parte del dannato mondo), la più lunga che la band abbia mai preso in 24 anni di attività. Finalmente però il trio australiano Cookin’ On 3 Burners ritorna con due brani inediti, un 45 giri e un nuovo, scoppiettante video.

Sul lato A del 7 pollici troviamo il singolo principale, The World Is Cold, che vede la partecipazione del iconico rapper Mantra e della cantante Jane Tyrell, e che è corredato da un video animato. Se il mondo e freddo e crudele, ci pensano i Cookin’ On 3 Burners a scaldarlo con questo brano al fulmicotone che sicuramente incendierà le piste di mezzo mondo (ma non l’Italia, visto che qui non si può ballare ancora).

Sul lato B troviamo invece la cover strumentale di Ms. Fat Booty, originalmente del MC americano Mos Def, qui reinterpretato per dare più spazio al campione usato per il brano, One Step Ahead di Aretha Franklin.

Una frizzante miscela di old school rap, funk e soul per una band che è da sempre una garanzia. Ben tornati Cookin’ On 3 Burners! (Adaja Inira)