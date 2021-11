L’album di debutto di Renee

1 Minuto

82 Parole

Listen to this article Listen to this article

A casa mia è il primo album di Renato D’Amico in arte Renee, un disco che si agita tra pop ed elettronica attraverso dodici canzoni, scritte in 23 anni, che parlano di paure adolescenziali, amori sbagliati, traslochi, voglia di non definirsi.

A casa mia, in uscita il 26 novembre 2022 per Ferramenta Dischi, è il risultato di una ricerca non solo sonora ma anche personale. E Ridere è il primo singolo che anticipano l’album. (La redazione)

