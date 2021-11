Il secondo album di Tasha, tra amore, desiderio e mancanze.

1 Minuto

Nata e cresciuta a Chicago, nell’Illinois, Tasha è una musicista e cantautrice indie che scrive canzoni che prendono sul serio l’amore e il desiderio.

Che si tratti del triste tumulto di un’imminente rottura o del valzer vertiginoso e palpitante di una nuova infatuazione, ecco il suo secondo album, Tell Me What You Miss The Most, una vera e propria boccata d’aria per l’artista statunitense.

Pubblicato da Father/Daughter Records il 5 novembre 2021, Tell Me What You Miss The Most è un disco che mescola folk, pop e r&b. Buon ascolto. (La redazione)