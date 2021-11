1 Minuto

110 Parole

Pubblicato nel 1999, Christmas è un disco in cui i Low di Alan Sparhawk e Mimi Parker eseguono con il loro inequivocabile stile nove canzoni di (e sul) Natale.

Dall’iniziale Just Like Christmas alla conclusiva One Special Gift, passando per If You Were Born Today (Song for Little Baby Jesus) e Silent Night, è ancora oggi uno dei lavori discografici in circolazione più alternativi, intesi e malinconici sul Natale. Accendete le lucine e premete il tasto play. (La redazione)

