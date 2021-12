Joltjacket. Il nuovo stravagante album di Ehiorobo

1 Minuto

La musica di Ehiorobo spazia in maniera stravagante e allo stesso tempo commovente tra r&b sperimentale, rap, jazz e noise punk.

Sebbene il suo nome sia spesso scambiato per un “moniker futuristico”, Ehiorobo non è altro che l’abbreviazione di Ehiorobo Igiehon, produttore di origine nigeriana cresciuto nel New Jersey.

Con consapevolezza e una buona dose di eccentricità, Ehiorobo si è immerso fin dal suo album d’esordio, Limeade del 2016, nel mondo dei videogiochi e della cultura di Internet, ottenendo immediatamente l’attenzione di pubblico e critica, ma anche di artisti come Flamingosis, Omniboi e Moon Bounce.

Il 10 dicembre 2021 è uscito Joltjacket, il suo nuovo ed eclettico album che mette insieme umori e suoni eterogenei: dal noise al neo soul, dall’alternative rap all’indie sperimentale. (La redazione)

