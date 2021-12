Addio a Renato Scarpa

1 Minuto

98 Parole

È morto per un malore improvviso nella sua casa romana l’attore milanese Renato Scarpa.

Scarpa aveva esordito sul grande schermo nel 1969 in Sotto il segno dello scorpione dei fratelli Taviani.

Tra i tantissimi i film in cui ha partecipato, ci piace ricordarlo nel ruolo del severo padre Corazza in Nel nome del padre, in quello dell’ipocondriaco Sergio in Un sacco bello, del complessato Robertino nel film Ricomincio da tre, del dottor Cazzaniga in Così parlò Bellavista e del telegrafista Giorgio Serafini ne Il postino.

Renato Scarpa aveva 82 anni. (La redazione)