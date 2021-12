I migliori album del 2021. La classifica dell’anno di Mojo

2 Minuti

Questa mattina abbiamo fatto un salto alla nostra edicola cittadina di riferimento e abbiamo chiesto una copia (l’unica disponibile) di gennaio 2022 di Mojo.

Con in copertina dei giovani Rolling Stones e il titolo “The life after Charlie… anything could happen”, sfogliando le pagine del magazine abbiamo scoperto i 75 album del 2021 (ovviamente secondo la celebre rivista britannica di musica).

Come nostra abitudine, noi vi elenchiamo soltanto i primi dieci.

TOP 10 ALBUMS OF 2021 BY MOJO

Gli altri titoli in classifica potrete scoprirli direttamente su Mojo di gennaio 2022, un numero particolarmente allettante con allegato un CD di 15 tracce intitolato The Best of 2021.

Oltre quella di Mojo, nei giorni passati abbiamo pubblicato anche le classifiche di Spin, NPR, Billboard, Rolling Stone, Stereogum, The Ringer, Pithchork, New Musical Express, Paste, KWR, BBC e The Vulture.

Se invece siete curiosi di scoprire i nostri 25 album del 2021 cliccate qui, mentre attraverso questo link avrete modo di sapere quali sono i migliori 10 dischi italiani dell'anno, ovviamente sempre secondo Musicletter.it. (La redazione)