L’album di debutto di Joseph Bruno

1 Minuto

121 Parole

Anticipato dall’uscita del singolo Fly, brano sulla legge mistica di causa ed effetto che fa parte della pratica buddista Mahayana, esce Joseph, album d’esordio di Joseph Bruno.

«I 10 brani che compongono questo mio album di esordio raccontano delle mie esperienze di vita e sono nati in parte nel periodo lockdown e, in parte, dalle mie esperienze musicali passate». Joseph Bruno

Arrangiato, mixato e masterizzato da Christian Botti (anche alle prese con synth, pad, cori e batteria), Joseph si avvale della collaborazione di Pietro Lorenzotti (al basso su Beyond this way), Giovanni Trotta (batteria su Live your life) e, ai cori, Arianna Cirillo e Caterina Fucciolo. (La redazione)