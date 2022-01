L’amapiano di Teno Afrika. «Where You Are» è il secondo album del producer sudafricano

1 Minuto

176 Parole

Amapiano Selections – l’album di debutto del 2020 di Lutendo Raduvha aka Teno Afrika – ha attirato l’attenzione internazionale sullo stile elettronico minimalista dell’emergente producer sudafricano.

L’amapiano è infatti una sorta di deep house influenzata da generi come kwaito, jazz, lounge e gqom.

Il nuovo lavoro discografico del 22enne musicista e DJ di Pretoria si intitola Where You Are e, rispetto al disco precedente, vede una maggiore presenza di cantanti come, per esempio, nel caso della title track e di Fall in Love in cui partecipano rispettivamente Leyla e KayCee. Presenza fissa invece, anche per questo secondo album di Teno Afrika, sono Diego Don e Stylo MusiQ.

Tutte le otto canzoni di Where You Are sono state scritte e composte da Lutendo Raduvha, mentre la masterizzazione del disco – in uscita il 4 febbraio 2022 – è stata affidata a Jessica Thompson. (La redazione)

