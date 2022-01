In arrivo «Correnti Gravitazionali» di Franco Battiato

1 Minuto

Tranne il titolo dell’opera, Correnti Gravitazionali, si sa ancora poco e niente sul nuovo lavoro discografico che commemorerà il grande musicista e cantautore siciliano Franco Battiato (1945-2021) a quasi un anno dalla sua scomparsa.

Spulciando sulle varie piattaforme di commercio online come Amazon, così come su alcuni siti di distribuzione discografica, abbiamo scoperto che il 4 febbraio 2022 sarà pubblicato da Universal Strategic un album in vinile – composto da tre supporti – a nome di Franco Battiato e intitolato Correnti gravitazionali.

Per ora nessun comunicato stampa ufficiale, rumors e tantomeno una copertina del disco. Dunque sull’affollatissimo e inflazionato web, fatto soprattutto di tendenze, neanche uno straccio di informazione al riguardo. Ci viene da pensare che forse siamo i primi a dare ufficiosamente la notizia.

Molto probabilmente si tratterà di un’antologia del grande artista italiano, magari con qualche sua composizione e/o versione inedita. Altro per ora non sappiamo, ma ci sembra giusto segnalarvelo. Insomma, è il caso di dire che Franco Battiato “tornerà ancora”. (La redazione)