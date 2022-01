The Zen Circus. Nuovo singolo e tour per il 2022

Gli Zen Circus annunciano per il 14 gennaio 2022 l’uscita di 118, il nuovo singolo che vede la partecipazione dell’attore Claudio Santamaria.

Un episodio singolare che vede l’incontro tra una delle realtà italiane più apprezzate del panorama musicale attuale e uno tra gli attori più rappresentativi del cinema italiano degli ultimi decenni.

Ho molta stima degli Zen Circus mi hanno chiamato per una collaborazione e, avendo io degli ottimi gusti musicali, ho accettato senza pensarci neanche un secondo.

Perché 118?

Il basso, la parte inferiore, il fondo. Dove ogni tanto ci piace guardare per sentirci tutti un po’ più in alto. Quello che non si trova nei social, nelle vetrine, nel regime imperante del ‘presobenismo’ a tutti i costi. Quartieri dimenticati dove il coprifuoco umano c’era ben prima del Covid e le ambulanze corrono a sirene spiegate anche tra risse, incidenti sul lavoro e disperazione. Tutto questo è 118, dove la differenza fra l’alto ed il basso esiste forte, ancora oggi.

The Zen Circus