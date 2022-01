Cate Le Bon. Terzo singolo che anticipa l’album del 2022 «Pompeii»

1 Minuto

Nativa del Galles, Cate Le Bon ha iniziato la sua carriera nel 2008 incidendo per label di culto come Wichita, Drag City e ora Mexican Summer.

Pompeii è il sesto album di Cate Timothy (così all’anagrafe) ed è stato scritto e registrato in un momento di disagio della vita di dell’artista gallese, sola e durante quella che lei definisce “una distorsione temporale”.

Ho composto il nuovo lavoro in una casa in cui ho vissuto 15 anni fa, lottando con l’esistenza, le mie rassegnazioni e la fede. Mi sono sentita colpevole di disordine ma mi sono difesa dai sensi di colpa imposti dalla religione e dal peccato originale. Cate Le Bon

Cate Le Bon è senza dubbio uno dei grandi nomi della scena indipendente contemporanea, capace di rivaleggiare per quantità e qualità con colleghe del livello di Mitski, Angel Olsen o Sharon Van Etten.

Pompeii, in uscita il 4 febbraio 2022 per Mexican Summer, è anticipato dal nuovo singolo, il terzo per l’esattezza, intitolato Remembering Me, accompagnato dal video minimale, colorato e contaminato come la musica e l’arte di Cate Le Bon, girato da Juliana Giraffe e Nicola Giraffe dello Studio Giraffe. (La redazione)