Il 18 marzo 2022 sarà pubblicato da Outside in Music il nuovo album del chitarrista e compositore jazz australiano Quentin Angus.

Il disco si intitola The State of Things e vede la partecipazione di Nate Smith, Michael Mayo, Can Olgun e Desmond White. (La redazione)

