Il primo singolo che anticipa il terzo album dei Fontaines D.C.

Dopo due folgoranti dischi – l’esordio del 2019, Dogrel, e il successivo del 2020, Hero’s Death – la formazione post-punk irlandese Fontaines D.C. si appresta a pubblicare il terzo, difficile album della carriera dal titolo Skinty Fia.

Usato colloquialmente come imprecazione, Skinty Fia si può tradurre approssimativamente dalla lingua irlandese all’inglese in “la dannazione del cervo”, con l’ortografia grossolanamente anglicizzata e il suo significato diluito nel corso delle generazioni.

Skinty Fia, in uscita il 22 aprile 2022, si preannuncia in parte come un lavoro dal romanticismo dolceamaro e in parte come un oscuro trionfo politico.

Le dieci canzoni che compongono il terzo album dei dublinesi Fontaines D.C. sono in qualche una lettera d’amore a distanza, che lamenta una cultura sempre più privatizzata che rischia di seguire la strada dell’estinto cervo gigante irlandese.

Jackie Down The Line è il primo singolo che anticipa Skinty Fia, il terzo album dei Fontaines D.C. (La redazione)

