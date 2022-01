Lo psych folk degli scozzesi Modern Studies

1 Minuto

159 Parole

I Modern Studies – band fondata da Emily Scott e Pete Harvey a Glasgow nel 2015 – è arrivata con We Are There al traguardo del quinto album come una delle più interessanti formazioni psych folk contemporanee.

Il nuovo album è un gioiellino vicino alla poetica e alle atmosfere dei Low e di Jim O’Rourke, ma anche agli spartiti dei Pentangle e dei Talk Talk, con canzoni pronte per affrontare il futuro e non invecchiare mai.

Le creazioni dei Modern Studies sono perfette perle lo-fi piene di sostanza, e il loro chamber folk è frutto di una elaborata sintesi tra tradizione e innovazione.

In uscita il 18 febbraio 2022 per Fire Records, We Are There è anticipato dal primo singolo Wild Ocean. (La redazione)

