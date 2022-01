Pontormo. Un volume a colori che racconta le opere del pittore toscano del XVI secolo

2 Minuti

336 Parole

Partendo dalla fonte più ricca di notizie biografiche – e possiamo dire più critica – circa il Pontormo, e cioè le Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari – l’autore di questo interessante libro, lo storico e critico d’Arte Alessandro Conti (1946-1994), ne contesta il ritratto in chiaroscuro, secondo il quale l’artista toscano, considerato agli inizi un giovane prodigio, avrebbe abbandonato via via i buoni modelli della pittura per concedersi innovazioni eccessive e bizzarre, forse troppo in anticipo sui tempi.

Al contrario, secondo Alessandro Conti, fu proprio la capacità del pittore toscano del XVI secolo Jacopo Carucci – noto come Jacopo da Pontormo o più semplicemente come Pontormo – di saper fondere tra loro modelli artistici precedenti – su tutti quelli di Michelangelo e Leonardo – con una profonda curiosità per il nuovo, a dare alla sua produzione artistica una nobiltà ed espressività riconoscibilissima e unica.

«L’estenuato stilismo del Pontormo è fuori discussione; non così il suo carattere di pittore manierista. A più di un lettore potrà apparire sorprendente che si metta in discussione l’appartenenza alla cultura manierista di uno dei suoi rappresentanti generalmente considerati più tipici; ma la ricerca storiografica ha elaborato concetti talmente sofisticati rispetto ai quali le complicazioni del più capzioso artista della Maniera sono uno scherzo. Penso che sia opportuno tornare al buonsenso, sia concettuale sia linguistico di Giuliano Briganti, nel suo volume sulla Maniera italiana. Qualunque sia la sua vicenda, è chiaro che col Pontormo, col Rosso Fiorentino, col senese Domenico Beccafumi, ha inizio un modo diverso di porsi nel rapporto fra arte e realtà. Il Manierismo non è tanto uno stile, quanto un modo di porsi nel rapporto fra realtà e mondo dell’arte» Alessandro Conti

Per tutti coloro che intendono conoscere e approfondire le opere del pittore di scuola fiorentina, Pontormo di Alessandro Conti – pubblicato il 16 dicembre 2021 da Jaca Book in edizione illustrata a colori – è senza dubbio uno dei migliori volumi attualmente in circolazione. (La redazione)