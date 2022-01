Dopo essere stati i primi ad aver dato la notizia, sia pur ufficiosamente, dell’uscita della nuova antologia su Franco Battiato, oggi possiamo finalmente dirvi qualcosa di ufficiale circa Correnti gravitazionali. The Greatest Hits of Franco Battiato.

Contiene 30 indimenticabili canzoni scelte in un lasso temporale che va da L’Era del cinghiale bianco (1979) a Torneremo Ancora (2019), ultimo brano pubblicato dall’artista. In mezzo c’è tutto quello che si potrebbe chiedere a un’antologia che riporti il meglio di Battiato, con la particolarità di offrire le tracce in versioni remixate negli ultimi anni dall’artista stesso e per capire una volta in più quanto queste composizioni siano state geniali in ogni loro parte: nei testi, nelle musiche, negli arrangiamenti e nei suoni.

Ogni brano di Franco è un universo da riscoprire: Battiato è uno e centomila, tantissime sono le facce mostrate dall’artista siciliano durante la sua lunga carriera e decine sono le canzoni che si sono stampate in maniera indelebile nel ricordo del pubblico italiano. Le creazioni di Franco Battiato non sono mai state semplici canzoni ma veri viaggi sonori che in pochi minuti portano l’ascoltatore a scoprire culture di luoghi lontani, misticismo, filosofia, frammenti di ricordi, citazioni alte e basse.

Ogni brano di Battiato contiene così tanti link ad altri mondi da lasciare storditi. Con una particolarità: la straordinaria capacità del Nostro di azzeccare sempre melodie che entrano immediatamente in circolo, che una volta ascoltate non ti lasciano più. Prova ne è l’incredibile successo de La Voce del padrone, primo album a superare il milione di copie vendute in Italia, con testi tanto particolari quanto affascinanti e musiche meravigliosamente pop che ancora oggi sono scolpite nella mente di più generazioni.

Ma non solo, Battiato ha aperto il suo cuore ai sentimenti più profondi ne La stagione dell’amore, E ti vengo a cercare o La cura, è stato rock in Shock in my town, è stato raffinato interprete con le cover che hanno decretato il successo di Fleurs, si è lanciato nelle invettive politiche di Povera patria e Inneres auge, ha omaggiato la sua Sicilia in Stranizza d’amuri e ha duettato con straordinarie protagoniste della canzone italiana come Alice e Carmen Consoli.

Correnti gravitazionali (press)