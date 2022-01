The Weather Station. Nuovo album in arrivo nel 2022 per band di Tamara Lindeman

1 Minuto

Dopo il meraviglioso Ignorance dello scorso anno, la cantautrice canadese Tamara Lindeman (alias The Weather Station) si appresta a pubblicare un nuovo album dal titolo How Is It That I Should Look at the Stars.

Recentemente l’artista nordamericana ha raccontato di aver composto Ignorance in un momento di intensa creatività, scrivendo un numero considerevole di canzoni come non aveva mai fatto.

Ora quelle canzoni dai testi e dalle tematiche simili a quelle del disco precedente trovano spazio in un nuovo album forte e identitario come Ignorance .

Per registrare How Is It That I Should Look at the Stars Tamara Lindeman si è servita di una band composta da Christine Bougie, Karen Ng, Ben Whiteley, Ryan Driver e Tania Gill.



In uscita il 4 marzo 2022 per Fat Possum e anticipato dal singolo Endless Time, How Is It That I Should Look at the Stars è stato prodotto da Lindeman con Jean Martin. (La redazione)

