Toro y Moi è il progetto del musicista e produttore discografico statunitense da Chaz Bear che ha esordito nel 2010 con il primo album in studio Causers of This.

Un progetto musicale in grado di realizzare un indie pop influenzato da chillwave, house, psichedelia, hip-hop, funk e techno.

Mahal è il settimo lavoro discografico di Toro y Moi in uscita il 29 aprile 2022 per Dead Oceans. (La redazione)

