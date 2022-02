Barzin. «Voyeurs In the Dark» è il quinto album del cantautore di Toronto

1 Minuto

Quattro anni di lavoro per il disco più cinematografico e concettuale del cantautore e poeta Barzin, probabilmente per il fatto che l’artista canadese negli ultimi anni ha trascorso molto tempo a comporre la colonna sonora del film indipendente Viewfinder.

Si intitola Voyeurs In the Dark ed è il quinto album in studio di Barzin che vedrà la luce il 22 aprile 2022 per Monotrome Records.

Voyeurs In the Dark è anticipato dalla traccia che dà il titolo al disco. (La redazione)