Angry for Ukraine. I Sonic Youth a supporto di Medici senza Frontiere per aiutare l’Ucraina

1 Minuto

117 Parole

I Sonic Youth – nonostante non siano attivi musicalmente dal 2011 – si mobilitano per l’emergenza in Ucraina mettendo in vendita una loro t-shirt in cui appare la band con la bandiera del popolo ucraino e la scritta Angry. Very Angry!.

La notizia è stata data oggi, 16 marzo 2022, sulla pagina Facebook della storica formazione noise rock nata nel 1981 a New York City dall’incontro di Thurston Moore (chitarra e voce), Kim Gordon (basso e voce), Lee Ranaldo (chitarra e voce) e Steve Shelley (batteria).

Il ricavato della vendita sarà devoluto a Medici senza Frontiere per i rifugiati ucraini, vittime dell’aggressione della Russia di Putin. (La redazione)