Jesus and Mary Chain: 2 date in Italia per la band di Glasgow

2 Minuti

407 Parole

Band di culto degli anni Ottanta, i Jesus and Mary Chain, hanno rivoluzionato con il loro stile e la loro musica la scena di un’intera generazione. Punto di riferimento della scena musicale londinese post Sex Pistols, ispirati da band come The Stooges e Velvet Underground, i Jesus and Mary Chain hanno dato vita a un nuovo genere musicale, lo shoegaze, diventando capofila di un movimento che annovera tra I suoi adepti artisti del calibro di My Bloody Valentine e Slowdive.

La band, originaria di Glasgow, viene fondata dai fratelli William e Jim Reid (rispettivamente chitarrista e cantante) nel 1984.

Ben presto i due si trasferiscono a Londra dove vengono immediatamente notati dal grande Alan McGee, della Creation Records e da Bobby Gillespie, cantante dei Primal Scream, che si unisce alla band come batterista per il primo singolo, Upside Down.

Con la pubblicazione nel 1985 di Psychocandy, loro album d’esordio, i Jesus and Mary Chain diventano presto un caposaldo per la stampa mondiale che li elegge a band di culto: un disco che è un must nel mondo dell’alternative rock britannico e che ha cambiato la storia della musica. Psychocandy ha al suo interno dei classici come Just Like Honey e Some Candy Talking.

Darklands è il secondo episodio targato The Jesus and Mary Chain. È il 1987 quando i fratelli Reid danno alle stampe questo gioiello decadente, carico come sempre di riverberi, ma che segna un solco evidente con il loro disco d’esordio. L’album raggiunge il quinto posto delle chart inglesi, punto più alto mai raggiunto dai Mary Chain, e viene successivamente inserito nel compendio “1001 dischi da ascoltare prima di morire”.

Nel 1999 la band si scioglie a causa delle forti tensioni fra i due fratelli ma i Jesus and Mary Chain si riuniscono per la prima volta nel 2007 per un memorabile e ormai leggendario live set al Coachella Festival, durante il quale Scarlett Johansson, loro grande fan, raggiunge la band sul palco per Just Like Honey.

Il loro ultimo album in studio, Damage and Joy, è stato pubblicato nel 2017 e verrà ristampato e distribuito in un’edizione deluxe il 22 aprile 2022 per Fuzz Club Records.

Saranno due le date in Italia dei Jesus and Mary Chain: il 18 giugno a Ferrara Sotto Le Stelle e il 19 giugno 2022 a Villa Ada, Roma. (La redazione)